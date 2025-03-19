- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 008
盈利交易:
770 (76.38%)
亏损交易:
238 (23.61%)
最好交易:
200.63 USD
最差交易:
-614.00 USD
毛利:
2 815.97 USD (140 113 pips)
毛利亏损:
-3 072.45 USD (177 544 pips)
最大连续赢利:
40 (16.40 USD)
最大连续盈利:
284.39 USD (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.40%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.23
长期交易:
491 (48.71%)
短期交易:
517 (51.29%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.25 USD
平均利润:
3.66 USD
平均损失:
-12.91 USD
最大连续失误:
12 (-27.42 USD)
最大连续亏损:
-621.74 USD (2)
每月增长:
1.34%
年度预测:
16.69%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
416.04 USD
最大值:
1 100.99 USD (29.88%)
相对跌幅:
结余:
34.57% (1 100.99 USD)
净值:
46.55% (1 574.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|437
|AUDCHFm#
|187
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|98
|EURUSDm#
|72
|EURCHFm#
|55
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm#
|2
|AUDCHFm#
|136
|GOLDm#
|-30
|AUDNZDm#
|45
|EURUSDm#
|-648
|EURCHFm#
|56
|GBPUSDm#
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm#
|6.5K
|AUDCHFm#
|-2.7K
|GOLDm#
|-13K
|AUDNZDm#
|-2.3K
|EURUSDm#
|-33K
|EURCHFm#
|9.6K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.63 USD
最差交易: -614 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.40 USD
最大连续亏损: -27.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Start 19 Maret 2025
Modal $3000
没有评论
每月30 USD
-13%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
41
99%
1 008
76%
100%
0.91
-0.25
USD
USD
47%
1:500