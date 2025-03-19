- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 008
Прибыльных трейдов:
770 (76.38%)
Убыточных трейдов:
238 (23.61%)
Лучший трейд:
200.63 USD
Худший трейд:
-614.00 USD
Общая прибыль:
2 815.97 USD (140 113 pips)
Общий убыток:
-3 072.45 USD (177 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (16.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.39 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.40%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
491 (48.71%)
Коротких трейдов:
517 (51.29%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.25 USD
Средняя прибыль:
3.66 USD
Средний убыток:
-12.91 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-27.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-621.74 USD (2)
Прирост в месяц:
1.66%
Годовой прогноз:
23.57%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
416.04 USD
Максимальная:
1 100.99 USD (29.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.57% (1 100.99 USD)
По эквити:
46.55% (1 574.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|437
|AUDCHFm#
|187
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|98
|EURUSDm#
|72
|EURCHFm#
|55
|GBPUSDm#
|43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm#
|2
|AUDCHFm#
|136
|GOLDm#
|-30
|AUDNZDm#
|45
|EURUSDm#
|-648
|EURCHFm#
|56
|GBPUSDm#
|183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm#
|6.5K
|AUDCHFm#
|-2.7K
|GOLDm#
|-13K
|AUDNZDm#
|-2.3K
|EURUSDm#
|-33K
|EURCHFm#
|9.6K
|GBPUSDm#
|-2.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.63 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +16.40 USD
Макс. убыток в серии: -27.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Start 19 Maret 2025
Modal $3000
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
41
99%
1 008
76%
100%
0.91
-0.25
USD
USD
47%
1:500