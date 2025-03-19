- 成長
トレード:
1 012
利益トレード:
774 (76.48%)
損失トレード:
238 (23.52%)
ベストトレード:
200.63 USD
最悪のトレード:
-614.00 USD
総利益:
2 816.88 USD (140 766 pips)
総損失:
-3 072.45 USD (177 544 pips)
最大連続の勝ち:
40 (16.40 USD)
最大連続利益:
284.39 USD (4)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
495 (48.91%)
短いトレード:
517 (51.09%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.25 USD
平均利益:
3.64 USD
平均損失:
-12.91 USD
最大連続の負け:
12 (-27.42 USD)
最大連続損失:
-621.74 USD (2)
月間成長:
1.33%
年間予想:
16.75%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
416.04 USD
最大の:
1 100.99 USD (29.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.57% (1 100.99 USD)
エクイティによる:
46.55% (1 574.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|437
|AUDCHFm#
|187
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|72
|EURCHFm#
|55
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm#
|2
|AUDCHFm#
|136
|GOLDm#
|-30
|AUDNZDm#
|46
|EURUSDm#
|-648
|EURCHFm#
|56
|GBPUSDm#
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm#
|6.5K
|AUDCHFm#
|-2.7K
|GOLDm#
|-13K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-33K
|EURCHFm#
|9.6K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
ベストトレード: +200.63 USD
最悪のトレード: -614 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +16.40 USD
最大連続損失: -27.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Start 19 Maret 2025
Modal $3000
レビューなし
