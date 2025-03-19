- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 012
Transacciones Rentables:
774 (76.48%)
Transacciones Irrentables:
238 (23.52%)
Mejor transacción:
200.63 USD
Peor transacción:
-614.00 USD
Beneficio Bruto:
2 816.88 USD (140 766 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 072.45 USD (177 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (16.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
284.39 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.40%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
495 (48.91%)
Transacciones Cortas:
517 (51.09%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.25 USD
Beneficio medio:
3.64 USD
Pérdidas medias:
-12.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-27.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-621.74 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.38%
Pronóstico anual:
16.75%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
416.04 USD
Máxima:
1 100.99 USD (29.88%)
Reducción relativa:
De balance:
34.57% (1 100.99 USD)
De fondos:
46.55% (1 574.95 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|437
|AUDCHFm#
|187
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|72
|EURCHFm#
|55
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm#
|2
|AUDCHFm#
|136
|GOLDm#
|-30
|AUDNZDm#
|46
|EURUSDm#
|-648
|EURCHFm#
|56
|GBPUSDm#
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm#
|6.5K
|AUDCHFm#
|-2.7K
|GOLDm#
|-13K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-33K
|EURCHFm#
|9.6K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +200.63 USD
Peor transacción: -614 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +16.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Start 19 Maret 2025
Modal $3000
No hay comentarios
