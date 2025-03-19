- Crescita
Trade:
694
Profit Trade:
529 (76.22%)
Loss Trade:
165 (23.78%)
Best Trade:
200.63 USD
Worst Trade:
-614.00 USD
Profitto lordo:
2 623.33 USD (85 537 pips)
Perdita lorda:
-3 012.46 USD (146 074 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (6.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.40%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
353 (50.86%)
Short Trade:
341 (49.14%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.56 USD
Profitto medio:
4.96 USD
Perdita media:
-18.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-386.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-621.74 USD (2)
Crescita mensile:
0.05%
Previsione annuale:
0.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
416.04 USD
Massimale:
1 100.99 USD (29.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.57% (1 100.99 USD)
Per equità:
46.55% (1 574.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|292
|AUDCHFm#
|124
|GOLDm#
|116
|EURUSDm#
|72
|EURCHFm#
|47
|GBPUSDm#
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm#
|-47
|AUDCHFm#
|106
|GOLDm#
|-30
|EURUSDm#
|-648
|EURCHFm#
|47
|GBPUSDm#
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm#
|-12K
|AUDCHFm#
|-7.8K
|GOLDm#
|-13K
|EURUSDm#
|-33K
|EURCHFm#
|8K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.63 USD
Worst Trade: -614 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.26 USD
Massima perdita consecutiva: -386.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Start 19 Maret 2025
Modal $3000
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
28
99%
694
76%
100%
0.87
-0.56
USD
USD
47%
1:500