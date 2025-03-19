- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 012
Negociações com lucro:
774 (76.48%)
Negociações com perda:
238 (23.52%)
Melhor negociação:
200.63 USD
Pior negociação:
-614.00 USD
Lucro bruto:
2 816.88 USD (140 766 pips)
Perda bruta:
-3 072.45 USD (177 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (16.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
284.39 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
495 (48.91%)
Negociações curtas:
517 (51.09%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.25 USD
Lucro médio:
3.64 USD
Perda média:
-12.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-27.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-621.74 USD (2)
Crescimento mensal:
1.38%
Previsão anual:
16.75%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
416.04 USD
Máximo:
1 100.99 USD (29.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.57% (1 100.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.55% (1 574.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|437
|AUDCHFm#
|187
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|72
|EURCHFm#
|55
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADm#
|2
|AUDCHFm#
|136
|GOLDm#
|-30
|AUDNZDm#
|46
|EURUSDm#
|-648
|EURCHFm#
|56
|GBPUSDm#
|183
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADm#
|6.5K
|AUDCHFm#
|-2.7K
|GOLDm#
|-13K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-33K
|EURCHFm#
|9.6K
|GBPUSDm#
|-2.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +200.63 USD
Pior negociação: -614 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +16.40 USD
Máxima perda consecutiva: -27.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Start 19 Maret 2025
Modal $3000
Sem comentários
