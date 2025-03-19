SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Recovery 1
Marcho Ibrahim

Recovery 1

Marcho Ibrahim
0 comentários
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -13%
XMGlobal-Real 44
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 012
Negociações com lucro:
774 (76.48%)
Negociações com perda:
238 (23.52%)
Melhor negociação:
200.63 USD
Pior negociação:
-614.00 USD
Lucro bruto:
2 816.88 USD (140 766 pips)
Perda bruta:
-3 072.45 USD (177 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (16.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
284.39 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
495 (48.91%)
Negociações curtas:
517 (51.09%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.25 USD
Lucro médio:
3.64 USD
Perda média:
-12.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-27.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-621.74 USD (2)
Crescimento mensal:
1.38%
Previsão anual:
16.75%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
416.04 USD
Máximo:
1 100.99 USD (29.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.57% (1 100.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.55% (1 574.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADm# 437
AUDCHFm# 187
GOLDm# 116
AUDNZDm# 102
EURUSDm# 72
EURCHFm# 55
GBPUSDm# 43
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADm# 2
AUDCHFm# 136
GOLDm# -30
AUDNZDm# 46
EURUSDm# -648
EURCHFm# 56
GBPUSDm# 183
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADm# 6.5K
AUDCHFm# -2.7K
GOLDm# -13K
AUDNZDm# -1.7K
EURUSDm# -33K
EURCHFm# 9.6K
GBPUSDm# -2.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +200.63 USD
Pior negociação: -614 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +16.40 USD
Máxima perda consecutiva: -27.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Start 19 Maret 2025

Modal $3000

Sem comentários
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 01:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.19 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.19 05:12
Share of trading days is too low
2025.03.19 05:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.19 03:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 03:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 03:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.19 03:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.19 03:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Recovery 1
30 USD por mês
-13%
0
0
USD
2.2K
USD
41
99%
1 012
76%
100%
0.91
-0.25
USD
47%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.