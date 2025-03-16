SinyallerBölümler
Virgilijus Vaidokavicius

Anyksciai 2025 Laimes ziburys

Virgilijus Vaidokavicius
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 150%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 491
Kârla kapanan işlemler:
1 143 (76.65%)
Zararla kapanan işlemler:
348 (23.34%)
En iyi işlem:
45.64 USD
En kötü işlem:
-28.38 USD
Brüt kâr:
338.30 USD (335 331 pips)
Brüt zarar:
-246.43 USD (223 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (21.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.64 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
134.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
221
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
808 (54.19%)
Satış işlemleri:
683 (45.81%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
0.30 USD
Ortalama zarar:
-0.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.47 USD (3)
Aylık büyüme:
1.03%
Yıllık tahmin:
12.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
45.47 USD (27.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.70% (45.47 USD)
Varlığa göre:
31.82% (58.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPYm# 1476
USDCHFm# 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPYm# 91
USDCHFm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPYm# 111K
USDCHFm# -230
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.64 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading  Anyksciai Laimes ziburys
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 17:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.02 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.16 19:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.16 19:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
