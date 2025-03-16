SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Anyksciai 2025 Laimes ziburys
Virgilijus Vaidokavicius

Anyksciai 2025 Laimes ziburys

Virgilijus Vaidokavicius
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
49 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 234%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 340
Gewinntrades:
2 684 (80.35%)
Verlusttrades:
656 (19.64%)
Bester Trade:
51.14 USD
Schlechtester Trade:
-28.38 USD
Bruttoprofit:
876.62 USD (804 197 pips)
Bruttoverlust:
-718.82 USD (629 525 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (16.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.14 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
197.07%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
190
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.73
Long-Positionen:
1 841 (55.12%)
Short-Positionen:
1 499 (44.88%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-54.78 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.09%
Jahresprognose:
110.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.11 USD
Maximaler:
57.80 USD (23.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.30% (56.21 USD)
Kapital:
52.32% (82.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPYm# 2985
USDCHFm# 341
USDJPYm# 12
EURUSDm# 1
GOLDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPYm# 117
USDCHFm# 67
USDJPYm# -25
EURUSDm# 0
GOLDm# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPYm# 143K
USDCHFm# 40K
USDJPYm# -8.9K
EURUSDm# -9
GOLDm# -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +51.14 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XM.COM-Real 1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading  Anyksciai Laimes ziburys
Keine Bewertungen
2025.12.25 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Anyksciai 2025 Laimes ziburys
30 USD pro Monat
234%
0
0
USD
758
USD
49
0%
3 340
80%
100%
1.21
0.05
USD
52%
1:30
Kopieren

