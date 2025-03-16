SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Anyksciai 2025 Laimes ziburys
Virgilijus Vaidokavicius

Anyksciai 2025 Laimes ziburys

Virgilijus Vaidokavicius
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 150%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 491
Bénéfice trades:
1 143 (76.65%)
Perte trades:
348 (23.34%)
Meilleure transaction:
45.64 USD
Pire transaction:
-28.38 USD
Bénéfice brut:
338.30 USD (335 331 pips)
Perte brute:
-246.43 USD (223 945 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (21.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.64 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
134.15%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
226
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.02
Longs trades:
808 (54.19%)
Courts trades:
683 (45.81%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
0.30 USD
Perte moyenne:
-0.71 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.47 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.34%
Prévision annuelle:
16.25%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 USD
Maximal:
45.47 USD (27.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.70% (45.47 USD)
Par fonds propres:
31.82% (58.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPYm# 1476
USDCHFm# 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPYm# 91
USDCHFm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPYm# 111K
USDCHFm# -230
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.64 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +21.30 USD
Perte consécutive maximale: -2.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading  Anyksciai Laimes ziburys
Aucun avis
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 17:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.02 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.16 19:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.16 19:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
