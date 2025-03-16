SinaisSeções
Anyksciai 2025 Laimes ziburys
Virgilijus Vaidokavicius

Anyksciai 2025 Laimes ziburys

Virgilijus Vaidokavicius
0 comentários
Confiabilidade
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 232%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 323
Negociações com lucro:
2 667 (80.25%)
Negociações com perda:
656 (19.74%)
Melhor negociação:
51.14 USD
Pior negociação:
-28.38 USD
Lucro bruto:
872.86 USD (802 410 pips)
Perda bruta:
-718.82 USD (629 525 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
81 (16.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.14 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
197.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
238
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.67
Negociações longas:
1 838 (55.31%)
Negociações curtas:
1 485 (44.69%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.05 USD
Lucro médio:
0.33 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.78 USD (6)
Crescimento mensal:
8.91%
Previsão anual:
108.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
57.80 USD (23.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.30% (56.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.32% (82.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPYm# 2985
USDCHFm# 324
USDJPYm# 12
EURUSDm# 1
GOLDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPYm# 117
USDCHFm# 63
USDJPYm# -25
EURUSDm# 0
GOLDm# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPYm# 143K
USDCHFm# 39K
USDJPYm# -8.9K
EURUSDm# -9
GOLDm# -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +51.14 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +16.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XM.COM-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trading  Anyksciai Laimes ziburys
Sem comentários
2025.12.25 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Anyksciai 2025 Laimes ziburys
30 USD por mês
232%
0
0
USD
754
USD
49
0%
3 323
80%
100%
1.21
0.05
USD
52%
1:30
