- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 354
Прибыльных трейдов:
2 694 (80.32%)
Убыточных трейдов:
660 (19.68%)
Лучший трейд:
51.14 USD
Худший трейд:
-28.38 USD
Общая прибыль:
877.92 USD (805 213 pips)
Общий убыток:
-723.11 USD (633 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (16.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.14 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
197.07%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
202
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
1 843 (54.95%)
Коротких трейдов:
1 511 (45.05%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.78 USD (6)
Прирост в месяц:
8.67%
Годовой прогноз:
105.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
57.80 USD (23.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.30% (56.21 USD)
По эквити:
52.32% (82.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPYm#
|2985
|USDCHFm#
|351
|USDJPYm#
|16
|EURUSDm#
|1
|GOLDm#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPYm#
|117
|USDCHFm#
|68
|USDJPYm#
|-30
|EURUSDm#
|0
|GOLDm#
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPYm#
|143K
|USDCHFm#
|41K
|USDJPYm#
|-13K
|EURUSDm#
|-9
|GOLDm#
|-14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +51.14 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16.40 USD
Макс. убыток в серии: -1.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trading Anyksciai Laimes ziburys
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
232%
0
0
USD
USD
755
USD
USD
49
0%
3 354
80%
100%
1.21
0.05
USD
USD
52%
1:30