СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Anyksciai 2025 Laimes ziburys
Virgilijus Vaidokavicius

Anyksciai 2025 Laimes ziburys

Virgilijus Vaidokavicius
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 232%
XM.COM-Real 1
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 354
Прибыльных трейдов:
2 694 (80.32%)
Убыточных трейдов:
660 (19.68%)
Лучший трейд:
51.14 USD
Худший трейд:
-28.38 USD
Общая прибыль:
877.92 USD (805 213 pips)
Общий убыток:
-723.11 USD (633 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (16.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.14 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
197.07%
Последний трейд:
45 минут
Трейдов в неделю:
202
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
1 843 (54.95%)
Коротких трейдов:
1 511 (45.05%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
0.33 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.78 USD (6)
Прирост в месяц:
8.67%
Годовой прогноз:
105.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
57.80 USD (23.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.30% (56.21 USD)
По эквити:
52.32% (82.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPYm# 2985
USDCHFm# 351
USDJPYm# 16
EURUSDm# 1
GOLDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPYm# 117
USDCHFm# 68
USDJPYm# -30
EURUSDm# 0
GOLDm# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPYm# 143K
USDCHFm# 41K
USDJPYm# -13K
EURUSDm# -9
GOLDm# -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.14 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16.40 USD
Макс. убыток в серии: -1.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XM.COM-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading  Anyksciai Laimes ziburys
Нет отзывов
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Anyksciai 2025 Laimes ziburys
30 USD в месяц
232%
0
0
USD
755
USD
49
0%
3 354
80%
100%
1.21
0.05
USD
52%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.