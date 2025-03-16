信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Anyksciai 2025 Laimes ziburys
Virgilijus Vaidokavicius

Anyksciai 2025 Laimes ziburys

Virgilijus Vaidokavicius
0条评论
可靠性
48
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 231%
XM.COM-Real 1
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 308
盈利交易:
2 652 (80.16%)
亏损交易:
656 (19.83%)
最好交易:
51.14 USD
最差交易:
-28.38 USD
毛利:
870.92 USD (801 404 pips)
毛利亏损:
-718.82 USD (629 525 pips)
最大连续赢利:
81 (16.40 USD)
最大连续盈利:
51.14 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
197.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
216
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.63
长期交易:
1 838 (55.56%)
短期交易:
1 470 (44.44%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
0.33 USD
平均损失:
-1.10 USD
最大连续失误:
12 (-1.46 USD)
最大连续亏损:
-54.78 USD (6)
每月增长:
8.43%
年度预测:
102.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
57.80 USD (23.21%)
相对跌幅:
结余:
29.30% (56.21 USD)
净值:
52.32% (82.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPYm# 2985
USDCHFm# 309
USDJPYm# 12
EURUSDm# 1
GOLDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPYm# 117
USDCHFm# 61
USDJPYm# -25
EURUSDm# 0
GOLDm# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPYm# 143K
USDCHFm# 38K
USDJPYm# -8.9K
EURUSDm# -9
GOLDm# -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +51.14 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16.40 USD
最大连续亏损: -1.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trading  Anyksciai Laimes ziburys
没有评论
2025.12.25 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Anyksciai 2025 Laimes ziburys
每月30 USD
231%
0
0
USD
752
USD
48
0%
3 308
80%
100%
1.21
0.05
USD
52%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载