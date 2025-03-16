- 成长
交易:
3 308
盈利交易:
2 652 (80.16%)
亏损交易:
656 (19.83%)
最好交易:
51.14 USD
最差交易:
-28.38 USD
毛利:
870.92 USD (801 404 pips)
毛利亏损:
-718.82 USD (629 525 pips)
最大连续赢利:
81 (16.40 USD)
最大连续盈利:
51.14 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
197.07%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
216
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.63
长期交易:
1 838 (55.56%)
短期交易:
1 470 (44.44%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
0.33 USD
平均损失:
-1.10 USD
最大连续失误:
12 (-1.46 USD)
最大连续亏损:
-54.78 USD (6)
每月增长:
8.43%
年度预测:
102.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
57.80 USD (23.21%)
相对跌幅:
结余:
29.30% (56.21 USD)
净值:
52.32% (82.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPYm#
|2985
|USDCHFm#
|309
|USDJPYm#
|12
|EURUSDm#
|1
|GOLDm#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPYm#
|117
|USDCHFm#
|61
|USDJPYm#
|-25
|EURUSDm#
|0
|GOLDm#
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPYm#
|143K
|USDCHFm#
|38K
|USDJPYm#
|-8.9K
|EURUSDm#
|-9
|GOLDm#
|-14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.14 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16.40 USD
最大连续亏损: -1.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XM.COM-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Trading Anyksciai Laimes ziburys
没有评论
