Virgilijus Vaidokavicius

Anyksciai 2025 Laimes ziburys

Virgilijus Vaidokavicius
0 comentarios
Fiabilidad
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 232%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 323
Transacciones Rentables:
2 667 (80.25%)
Transacciones Irrentables:
656 (19.74%)
Mejor transacción:
51.14 USD
Peor transacción:
-28.38 USD
Beneficio Bruto:
872.86 USD (802 410 pips)
Pérdidas Brutas:
-718.82 USD (629 525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (16.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.14 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
197.07%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
238
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.67
Transacciones Largas:
1 838 (55.31%)
Transacciones Cortas:
1 485 (44.69%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
0.33 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.78 USD (6)
Crecimiento al mes:
8.75%
Pronóstico anual:
106.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
57.80 USD (23.21%)
Reducción relativa:
De balance:
29.30% (56.21 USD)
De fondos:
52.32% (82.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPYm# 2985
USDCHFm# 324
USDJPYm# 12
EURUSDm# 1
GOLDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPYm# 117
USDCHFm# 63
USDJPYm# -25
EURUSDm# 0
GOLDm# 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPYm# 143K
USDCHFm# 39K
USDJPYm# -8.9K
EURUSDm# -9
GOLDm# -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +51.14 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +16.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XM.COM-Real 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading  Anyksciai Laimes ziburys
No hay comentarios
2025.12.25 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 22:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
