- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 323
Transacciones Rentables:
2 667 (80.25%)
Transacciones Irrentables:
656 (19.74%)
Mejor transacción:
51.14 USD
Peor transacción:
-28.38 USD
Beneficio Bruto:
872.86 USD (802 410 pips)
Pérdidas Brutas:
-718.82 USD (629 525 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (16.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.14 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
197.07%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
238
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.67
Transacciones Largas:
1 838 (55.31%)
Transacciones Cortas:
1 485 (44.69%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.05 USD
Beneficio medio:
0.33 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.78 USD (6)
Crecimiento al mes:
8.75%
Pronóstico anual:
106.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
57.80 USD (23.21%)
Reducción relativa:
De balance:
29.30% (56.21 USD)
De fondos:
52.32% (82.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPYm#
|2985
|USDCHFm#
|324
|USDJPYm#
|12
|EURUSDm#
|1
|GOLDm#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPYm#
|117
|USDCHFm#
|63
|USDJPYm#
|-25
|EURUSDm#
|0
|GOLDm#
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPYm#
|143K
|USDCHFm#
|39K
|USDJPYm#
|-8.9K
|EURUSDm#
|-9
|GOLDm#
|-14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +51.14 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +16.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XM.COM-Real 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
