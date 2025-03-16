SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Anyksciai 2025 Laimes ziburys
Virgilijus Vaidokavicius

Anyksciai 2025 Laimes ziburys

Virgilijus Vaidokavicius
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 150%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 491
Profit Trade:
1 143 (76.65%)
Loss Trade:
348 (23.34%)
Best Trade:
45.64 USD
Worst Trade:
-28.38 USD
Profitto lordo:
338.30 USD (335 331 pips)
Perdita lorda:
-246.43 USD (223 945 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (21.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
134.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
808 (54.19%)
Short Trade:
683 (45.81%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-0.71 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.47 USD (3)
Crescita mensile:
1.15%
Previsione annuale:
16.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
45.47 USD (27.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.70% (45.47 USD)
Per equità:
31.82% (58.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPYm# 1476
USDCHFm# 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPYm# 91
USDCHFm# 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPYm# 111K
USDCHFm# -230
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.64 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.30 USD
Massima perdita consecutiva: -2.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading  Anyksciai Laimes ziburys
Non ci sono recensioni
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 17:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.03 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.02 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.16 19:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.16 19:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
