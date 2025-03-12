SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1

Fernando Quiles Ros
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -21%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
176 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (15.79%)
En iyi işlem:
40.55 USD
En kötü işlem:
-64.48 USD
Brüt kâr:
1 059.89 USD (105 830 pips)
Brüt zarar:
-1 100.94 USD (99 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (143.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.75 USD (22)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
22.47%
Maks. mevduat yükü:
36.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
119 (56.94%)
Satış işlemleri:
90 (43.06%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
6.02 USD
Ortalama zarar:
-33.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-100.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.61 USD (4)
Aylık büyüme:
90.09%
Yıllık tahmin:
1 093.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.09 USD
Maksimum:
330.99 USD (81.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.14% (330.99 USD)
Varlığa göre:
58.78% (64.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.55 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +143.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
Weltrade-Live
13.47 × 68
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller

İnceleme yok
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 23:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 292 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 04:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 04:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.24 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 03:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.2% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
159
USD
55
100%
209
84%
22%
0.96
-0.20
USD
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.