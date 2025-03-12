- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
176 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (15.79%)
En iyi işlem:
40.55 USD
En kötü işlem:
-64.48 USD
Brüt kâr:
1 059.89 USD (105 830 pips)
Brüt zarar:
-1 100.94 USD (99 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (143.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.75 USD (22)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
22.47%
Maks. mevduat yükü:
36.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
119 (56.94%)
Satış işlemleri:
90 (43.06%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
6.02 USD
Ortalama zarar:
-33.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-100.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.61 USD (4)
Aylık büyüme:
90.09%
Yıllık tahmin:
1 093.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
123.09 USD
Maksimum:
330.99 USD (81.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.14% (330.99 USD)
Varlığa göre:
58.78% (64.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|209
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-41
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.55 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +143.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
Weltrade-Live
|13.47 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
İnceleme yok
