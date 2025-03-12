シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1

Fernando Quiles Ros
レビュー0件
信頼性
68週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 323%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
249
利益トレード:
212 (85.14%)
損失トレード:
37 (14.86%)
ベストトレード:
89.56 USD
最悪のトレード:
-64.48 USD
総利益:
1 876.02 USD (188 063 pips)
総損失:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
最大連続の勝ち:
27 (530.91 USD)
最大連続利益:
530.91 USD (27)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
25.19%
最大入金額:
36.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.95
長いトレード:
159 (63.86%)
短いトレード:
90 (36.14%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
2.59 USD
平均利益:
8.85 USD
平均損失:
-33.26 USD
最大連続の負け:
4 (-100.61 USD)
最大連続損失:
-100.61 USD (4)
月間成長:
30.82%
年間予想:
373.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
123.09 USD
最大の:
330.99 USD (81.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.14% (330.99 USD)
エクイティによる:
58.78% (64.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 646
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 76K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +89.56 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +530.91 USD
最大連続損失: -100.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 より多く...
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller

レビューなし
2025.12.22 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 15:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
