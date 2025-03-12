- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
249
利益トレード:
212 (85.14%)
損失トレード:
37 (14.86%)
ベストトレード:
89.56 USD
最悪のトレード:
-64.48 USD
総利益:
1 876.02 USD (188 063 pips)
総損失:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
最大連続の勝ち:
27 (530.91 USD)
最大連続利益:
530.91 USD (27)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
25.19%
最大入金額:
36.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
1.95
長いトレード:
159 (63.86%)
短いトレード:
90 (36.14%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
2.59 USD
平均利益:
8.85 USD
平均損失:
-33.26 USD
最大連続の負け:
4 (-100.61 USD)
最大連続損失:
-100.61 USD (4)
月間成長:
30.82%
年間予想:
373.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
123.09 USD
最大の:
330.99 USD (81.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.14% (330.99 USD)
エクイティによる:
58.78% (64.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|646
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|76K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +89.56 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +530.91 USD
最大連続損失: -100.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
4 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
323%
0
0
USD
USD
846
USD
USD
68
100%
249
85%
25%
1.52
2.59
USD
USD
81%
1:500