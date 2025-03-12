SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1

Fernando Quiles Ros
0 avis
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -24%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
208
Bénéfice trades:
175 (84.13%)
Perte trades:
33 (15.87%)
Meilleure transaction:
40.55 USD
Pire transaction:
-64.48 USD
Bénéfice brut:
1 052.92 USD (105 118 pips)
Perte brute:
-1 100.94 USD (99 423 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (143.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.75 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
22.47%
Charge de dépôt maximale:
36.52%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
118 (56.73%)
Courts trades:
90 (43.27%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.23 USD
Bénéfice moyen:
6.02 USD
Perte moyenne:
-33.36 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-100.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.61 USD (4)
Croissance mensuelle:
81.75%
Prévision annuelle:
991.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.09 USD
Maximal:
330.99 USD (81.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.14% (330.99 USD)
Par fonds propres:
58.78% (64.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.55 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +143.75 USD
Perte consécutive maximale: -100.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
ICMarketsSC-Live05
7.05 × 22
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
Weltrade-Live
13.47 × 68
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
3 plus...
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller

Aucun avis
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 323 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 23:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 292 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 04:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 04:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.24 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 03:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.2% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
