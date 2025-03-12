SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1

Fernando Quiles Ros
0 comentários
Confiabilidade
68 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 323%
RoboForex-ECN-3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
249
Negociações com lucro:
212 (85.14%)
Negociações com perda:
37 (14.86%)
Melhor negociação:
89.56 USD
Pior negociação:
-64.48 USD
Lucro bruto:
1 876.02 USD (188 063 pips)
Perda bruta:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (530.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
530.91 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
25.19%
Depósito máximo carregado:
36.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.95
Negociações longas:
159 (63.86%)
Negociações curtas:
90 (36.14%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
2.59 USD
Lucro médio:
8.85 USD
Perda média:
-33.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-100.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.61 USD (4)
Crescimento mensal:
30.82%
Previsão anual:
373.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
123.09 USD
Máximo:
330.99 USD (81.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.14% (330.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.78% (64.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 646
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 76K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.56 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +530.91 USD
Máxima perda consecutiva: -100.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller

Sem comentários
2025.12.22 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 15:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1
30 USD por mês
323%
0
0
USD
846
USD
68
100%
249
85%
25%
1.52
2.59
USD
81%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.