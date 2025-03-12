- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
249
Negociações com lucro:
212 (85.14%)
Negociações com perda:
37 (14.86%)
Melhor negociação:
89.56 USD
Pior negociação:
-64.48 USD
Lucro bruto:
1 876.02 USD (188 063 pips)
Perda bruta:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (530.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
530.91 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
25.19%
Depósito máximo carregado:
36.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
1.95
Negociações longas:
159 (63.86%)
Negociações curtas:
90 (36.14%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
2.59 USD
Lucro médio:
8.85 USD
Perda média:
-33.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-100.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.61 USD (4)
Crescimento mensal:
30.82%
Previsão anual:
373.97%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
123.09 USD
Máximo:
330.99 USD (81.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.14% (330.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.78% (64.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|646
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|76K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.56 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +530.91 USD
Máxima perda consecutiva: -100.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
323%
0
0
USD
USD
846
USD
USD
68
100%
249
85%
25%
1.52
2.59
USD
USD
81%
1:500