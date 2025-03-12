- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
249
Gewinntrades:
212 (85.14%)
Verlusttrades:
37 (14.86%)
Bester Trade:
89.56 USD
Schlechtester Trade:
-64.48 USD
Bruttoprofit:
1 876.02 USD (188 063 pips)
Bruttoverlust:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (530.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
530.91 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
25.19%
Max deposit load:
36.52%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.95
Long-Positionen:
159 (63.86%)
Short-Positionen:
90 (36.14%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
2.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-100.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-100.61 USD (4)
Wachstum pro Monat :
30.82%
Jahresprognose:
373.97%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
123.09 USD
Maximaler:
330.99 USD (81.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.14% (330.99 USD)
Kapital:
58.78% (64.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|646
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|76K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +89.56 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +530.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -100.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
Keine Bewertungen
