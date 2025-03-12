SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1

Fernando Quiles Ros
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
68 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 323%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
249
Gewinntrades:
212 (85.14%)
Verlusttrades:
37 (14.86%)
Bester Trade:
89.56 USD
Schlechtester Trade:
-64.48 USD
Bruttoprofit:
1 876.02 USD (188 063 pips)
Bruttoverlust:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (530.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
530.91 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
25.19%
Max deposit load:
36.52%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
1.95
Long-Positionen:
159 (63.86%)
Short-Positionen:
90 (36.14%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
2.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-100.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-100.61 USD (4)
Wachstum pro Monat :
30.82%
Jahresprognose:
373.97%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
123.09 USD
Maximaler:
330.99 USD (81.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.14% (330.99 USD)
Kapital:
58.78% (64.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 646
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.56 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +530.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -100.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
noch 4 ...
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller

Keine Bewertungen
2025.12.22 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 15:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.