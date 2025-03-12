SeñalesSecciones
QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1

Fiabilidad
68 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 323%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
249
Transacciones Rentables:
212 (85.14%)
Transacciones Irrentables:
37 (14.86%)
Mejor transacción:
89.56 USD
Peor transacción:
-64.48 USD
Beneficio Bruto:
1 876.02 USD (188 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (530.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
530.91 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
25.19%
Carga máxima del depósito:
36.52%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.95
Transacciones Largas:
159 (63.86%)
Transacciones Cortas:
90 (36.14%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
2.59 USD
Beneficio medio:
8.85 USD
Pérdidas medias:
-33.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-100.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.61 USD (4)
Crecimiento al mes:
30.82%
Pronóstico anual:
373.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
123.09 USD
Máxima:
330.99 USD (81.14%)
Reducción relativa:
De balance:
81.14% (330.99 USD)
De fondos:
58.78% (64.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 646
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 76K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +89.56 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +530.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller

No hay comentarios
2025.12.22 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 15:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
