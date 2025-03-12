- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
249
Transacciones Rentables:
212 (85.14%)
Transacciones Irrentables:
37 (14.86%)
Mejor transacción:
89.56 USD
Peor transacción:
-64.48 USD
Beneficio Bruto:
1 876.02 USD (188 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (530.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
530.91 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
25.19%
Carga máxima del depósito:
36.52%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
1.95
Transacciones Largas:
159 (63.86%)
Transacciones Cortas:
90 (36.14%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
2.59 USD
Beneficio medio:
8.85 USD
Pérdidas medias:
-33.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-100.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-100.61 USD (4)
Crecimiento al mes:
30.82%
Pronóstico anual:
373.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
123.09 USD
Máxima:
330.99 USD (81.14%)
Reducción relativa:
De balance:
81.14% (330.99 USD)
De fondos:
58.78% (64.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|646
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|76K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +89.56 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +530.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -100.61 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
otros 4...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
323%
0
0
USD
USD
846
USD
USD
68
100%
249
85%
25%
1.52
2.59
USD
USD
81%
1:500