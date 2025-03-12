- Прирост
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
212 (85.14%)
Убыточных трейдов:
37 (14.86%)
Лучший трейд:
89.56 USD
Худший трейд:
-64.48 USD
Общая прибыль:
1 876.02 USD (188 063 pips)
Общий убыток:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (530.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
530.91 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
25.19%
Макс. загрузка депозита:
36.52%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
159 (63.86%)
Коротких трейдов:
90 (36.14%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
8.85 USD
Средний убыток:
-33.26 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-100.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.61 USD (4)
Прирост в месяц:
30.82%
Годовой прогноз:
373.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.09 USD
Максимальная:
330.99 USD (81.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.14% (330.99 USD)
По эквити:
58.78% (64.93 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
Нет отзывов
