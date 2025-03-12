СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 1

Fernando Quiles Ros
0 отзывов
Надежность
68 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 323%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
249
Прибыльных трейдов:
212 (85.14%)
Убыточных трейдов:
37 (14.86%)
Лучший трейд:
89.56 USD
Худший трейд:
-64.48 USD
Общая прибыль:
1 876.02 USD (188 063 pips)
Общий убыток:
-1 230.48 USD (112 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (530.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
530.91 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
25.19%
Макс. загрузка депозита:
36.52%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
159 (63.86%)
Коротких трейдов:
90 (36.14%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
8.85 USD
Средний убыток:
-33.26 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-100.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.61 USD (4)
Прирост в месяц:
30.82%
Годовой прогноз:
373.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
123.09 USD
Максимальная:
330.99 USD (81.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.14% (330.99 USD)
По эквити:
58.78% (64.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 646
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 76K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.56 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +530.91 USD
Макс. убыток в серии: -100.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
еще 4...
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.

https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller

Нет отзывов
2025.12.22 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 15:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 386 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 03:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
