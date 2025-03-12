- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
176 (84.21%)
Loss Trade:
33 (15.79%)
Best Trade:
40.55 USD
Worst Trade:
-64.48 USD
Profitto lordo:
1 059.89 USD (105 830 pips)
Perdita lorda:
-1 100.94 USD (99 423 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (143.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.75 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
22.47%
Massimo carico di deposito:
36.52%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
119 (56.94%)
Short Trade:
90 (43.06%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
6.02 USD
Perdita media:
-33.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-100.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.61 USD (4)
Crescita mensile:
90.09%
Previsione annuale:
1 093.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.09 USD
Massimale:
330.99 USD (81.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.14% (330.99 USD)
Per equità:
58.78% (64.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.55 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +143.75 USD
Massima perdita consecutiva: -100.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|7.05 × 22
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
Weltrade-Live
|13.47 × 68
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
55
100%
209
84%
22%
0.96
-0.20
USD
USD
81%
1:500