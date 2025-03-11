- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
288
Kârla kapanan işlemler:
227 (78.81%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (21.18%)
En iyi işlem:
277.29 USD
En kötü işlem:
-239.70 USD
Brüt kâr:
2 916.33 USD (36 918 pips)
Brüt zarar:
-2 282.95 USD (41 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (326.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
419.88 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
5.04%
Maks. mevduat yükü:
138.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
220 (76.39%)
Satış işlemleri:
68 (23.61%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
12.85 USD
Ortalama zarar:
-37.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-322.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.20 USD (3)
Aylık büyüme:
7.29%
Yıllık tahmin:
88.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.35 USD
Maksimum:
598.69 USD (25.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.74% (598.69 USD)
Varlığa göre:
71.93% (934.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|GBPUSD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-635
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|GBPUSD
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +277.29 USD
En kötü işlem: -240 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +326.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
|
FBS-Real
|3.43 × 301
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
USD
983
USD
USD
29
100%
288
78%
5%
1.27
2.20
USD
USD
72%
1:500