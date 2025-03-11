SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gado2
Edwin Kurniawan

Gado2

Edwin Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
288
Kârla kapanan işlemler:
227 (78.81%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (21.18%)
En iyi işlem:
277.29 USD
En kötü işlem:
-239.70 USD
Brüt kâr:
2 916.33 USD (36 918 pips)
Brüt zarar:
-2 282.95 USD (41 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (326.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
419.88 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
5.04%
Maks. mevduat yükü:
138.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
220 (76.39%)
Satış işlemleri:
68 (23.61%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
2.20 USD
Ortalama kâr:
12.85 USD
Ortalama zarar:
-37.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-322.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.20 USD (3)
Aylık büyüme:
7.29%
Yıllık tahmin:
88.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.35 USD
Maksimum:
598.69 USD (25.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.74% (598.69 USD)
Varlığa göre:
71.93% (934.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 261
GBPUSD 27
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
GBPUSD -635
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.6K
GBPUSD -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +277.29 USD
En kötü işlem: -240 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +326.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.39 × 71
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
HFMarketsGlobal-Live1
2.82 × 22
TitanFX-MT5-01
2.83 × 60
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 2
RoboForex-Pro
3.26 × 90
FBS-Real
3.43 × 301
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
20.20 × 10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.06 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 09:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 21:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 23:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gado2
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
983
USD
29
100%
288
78%
5%
1.27
2.20
USD
72%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.