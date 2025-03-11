- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
346
盈利交易:
269 (77.74%)
亏损交易:
77 (22.25%)
最好交易:
277.29 USD
最差交易:
-239.70 USD
毛利:
3 374.56 USD (49 076 pips)
毛利亏损:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
最大连续赢利:
29 (326.10 USD)
最大连续盈利:
419.88 USD (8)
夏普比率:
0.09
交易活动:
4.04%
最大入金加载:
138.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.60
长期交易:
238 (68.79%)
短期交易:
108 (31.21%)
利润因子:
1.40
预期回报:
2.77 USD
平均利润:
12.54 USD
平均损失:
-31.37 USD
最大连续失误:
3 (-322.20 USD)
最大连续亏损:
-322.20 USD (3)
每月增长:
12.75%
年度预测:
154.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
33.35 USD
最大值:
598.69 USD (25.48%)
相对跌幅:
结余:
42.74% (598.69 USD)
净值:
71.93% (934.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|GBPUSD
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-635
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.6K
|GBPUSD
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +277.29 USD
最差交易: -240 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +326.10 USD
最大连续亏损: -322.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
|
FBS-Real
|3.43 × 301
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
97%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
42
100%
346
77%
4%
1.39
2.77
USD
USD
72%
1:500