SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gado2
Edwin Kurniawan

Gado2

Edwin Kurniawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 98%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
348
Gewinntrades:
270 (77.58%)
Verlusttrades:
78 (22.41%)
Bester Trade:
277.29 USD
Schlechtester Trade:
-239.70 USD
Bruttoprofit:
3 386.20 USD (49 366 pips)
Bruttoverlust:
-2 420.66 USD (45 255 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (326.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
419.88 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
4.04%
Max deposit load:
138.79%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
238 (68.39%)
Short-Positionen:
110 (31.61%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-322.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-322.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
13.11%
Jahresprognose:
159.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.35 USD
Maximaler:
598.69 USD (25.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.74% (598.69 USD)
Kapital:
71.93% (934.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 321
GBPUSD 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD -635
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.7K
GBPUSD -1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +277.29 USD
Schlechtester Trade: -240 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +326.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsGlobal-Live1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.39 × 71
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
HFMarketsGlobal-Live1
2.82 × 22
TitanFX-MT5-01
2.83 × 60
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 2
RoboForex-Pro
3.26 × 90
FBS-Real
3.43 × 301
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
20.20 × 10
Keine Bewertungen
2025.12.12 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 10:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.06 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gado2
30 USD pro Monat
98%
0
0
USD
1.3K
USD
42
100%
348
77%
4%
1.39
2.77
USD
72%
1:500
Kopieren

