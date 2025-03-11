- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
348
Gewinntrades:
270 (77.58%)
Verlusttrades:
78 (22.41%)
Bester Trade:
277.29 USD
Schlechtester Trade:
-239.70 USD
Bruttoprofit:
3 386.20 USD (49 366 pips)
Bruttoverlust:
-2 420.66 USD (45 255 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (326.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
419.88 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
4.04%
Max deposit load:
138.79%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
238 (68.39%)
Short-Positionen:
110 (31.61%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-322.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-322.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
13.11%
Jahresprognose:
159.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.35 USD
Maximaler:
598.69 USD (25.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.74% (598.69 USD)
Kapital:
71.93% (934.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPUSD
|27
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-635
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.7K
|GBPUSD
|-1.6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +277.29 USD
Schlechtester Trade: -240 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +326.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsGlobal-Live1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
Tradeview-Live
|0.81 × 102
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
FBS-Real
|3.43 × 301
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
98%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
42
100%
348
77%
4%
1.39
2.77
USD
USD
72%
1:500