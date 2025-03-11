- Incremento
Total de Trades:
346
Transacciones Rentables:
269 (77.74%)
Transacciones Irrentables:
77 (22.25%)
Mejor transacción:
277.29 USD
Peor transacción:
-239.70 USD
Beneficio Bruto:
3 374.56 USD (49 076 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (326.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
419.88 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
4.04%
Carga máxima del depósito:
138.79%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.60
Transacciones Largas:
238 (68.79%)
Transacciones Cortas:
108 (31.21%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
2.77 USD
Beneficio medio:
12.54 USD
Pérdidas medias:
-31.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-322.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-322.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
12.75%
Pronóstico anual:
154.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.35 USD
Máxima:
598.69 USD (25.48%)
Reducción relativa:
De balance:
42.74% (598.69 USD)
De fondos:
71.93% (934.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|GBPUSD
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-635
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.6K
|GBPUSD
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +277.29 USD
Peor transacción: -240 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +326.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
|
FBS-Real
|3.43 × 301
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
97%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
42
100%
346
77%
4%
1.39
2.77
USD
USD
72%
1:500