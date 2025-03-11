SeñalesSecciones
Edwin Kurniawan

Gado2

Edwin Kurniawan
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 97%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
346
Transacciones Rentables:
269 (77.74%)
Transacciones Irrentables:
77 (22.25%)
Mejor transacción:
277.29 USD
Peor transacción:
-239.70 USD
Beneficio Bruto:
3 374.56 USD (49 076 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (326.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
419.88 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
4.04%
Carga máxima del depósito:
138.79%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.60
Transacciones Largas:
238 (68.79%)
Transacciones Cortas:
108 (31.21%)
Factor de Beneficio:
1.40
Beneficio Esperado:
2.77 USD
Beneficio medio:
12.54 USD
Pérdidas medias:
-31.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-322.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-322.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
12.75%
Pronóstico anual:
154.71%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.35 USD
Máxima:
598.69 USD (25.48%)
Reducción relativa:
De balance:
42.74% (598.69 USD)
De fondos:
71.93% (934.11 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 319
GBPUSD 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD -635
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.6K
GBPUSD -1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +277.29 USD
Peor transacción: -240 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +326.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.39 × 71
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
HFMarketsGlobal-Live1
2.82 × 22
TitanFX-MT5-01
2.83 × 60
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 2
RoboForex-Pro
3.26 × 90
FBS-Real
3.43 × 301
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
20.20 × 10
No hay comentarios
2025.12.12 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 10:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.06 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
