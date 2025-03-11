- 자본
- 축소
트레이드:
350
이익 거래:
272 (77.71%)
손실 거래:
78 (22.29%)
최고의 거래:
277.29 USD
최악의 거래:
-239.70 USD
총 수익:
3 397.72 USD (49 654 pips)
총 손실:
-2 420.66 USD (45 255 pips)
연속 최대 이익:
29 (326.10 USD)
연속 최대 이익:
419.88 USD (8)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
3.03%
최대 입금량:
138.79%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.63
롱(주식매수):
240 (68.57%)
숏(주식차입매도):
110 (31.43%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
2.79 USD
평균 이익:
12.49 USD
평균 손실:
-31.03 USD
연속 최대 손실:
3 (-322.20 USD)
연속 최대 손실:
-322.20 USD (3)
월별 성장률:
10.45%
연간 예측:
126.80%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.35 USD
최대한의:
598.69 USD (25.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.74% (598.69 USD)
자본금별:
71.93% (934.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|GBPUSD
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-635
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6K
|GBPUSD
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +277.29 USD
최악의 거래: -240 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +326.10 USD
연속 최대 손실: -322.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
|
FBS-Real
|3.43 × 301
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
