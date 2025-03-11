- Прирост
Всего трейдов:
346
Прибыльных трейдов:
269 (77.74%)
Убыточных трейдов:
77 (22.25%)
Лучший трейд:
277.29 USD
Худший трейд:
-239.70 USD
Общая прибыль:
3 374.56 USD (49 076 pips)
Общий убыток:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (326.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
419.88 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
4.04%
Макс. загрузка депозита:
138.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
238 (68.79%)
Коротких трейдов:
108 (31.21%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
12.54 USD
Средний убыток:
-31.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-322.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.20 USD (3)
Прирост в месяц:
12.75%
Годовой прогноз:
154.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.35 USD
Максимальная:
598.69 USD (25.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.74% (598.69 USD)
По эквити:
71.93% (934.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|GBPUSD
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-635
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.6K
|GBPUSD
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +277.29 USD
Худший трейд: -240 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +326.10 USD
Макс. убыток в серии: -322.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
|
FBS-Real
|3.43 × 301
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
42
100%
346
77%
4%
1.39
2.77
USD
USD
72%
1:500