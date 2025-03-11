СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gado2
Edwin Kurniawan

Gado2

Edwin Kurniawan
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 97%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
346
Прибыльных трейдов:
269 (77.74%)
Убыточных трейдов:
77 (22.25%)
Лучший трейд:
277.29 USD
Худший трейд:
-239.70 USD
Общая прибыль:
3 374.56 USD (49 076 pips)
Общий убыток:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (326.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
419.88 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
4.04%
Макс. загрузка депозита:
138.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
238 (68.79%)
Коротких трейдов:
108 (31.21%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
12.54 USD
Средний убыток:
-31.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-322.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.20 USD (3)
Прирост в месяц:
12.75%
Годовой прогноз:
154.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.35 USD
Максимальная:
598.69 USD (25.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.74% (598.69 USD)
По эквити:
71.93% (934.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 319
GBPUSD 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD -635
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.6K
GBPUSD -1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +277.29 USD
Худший трейд: -240 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +326.10 USD
Макс. убыток в серии: -322.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.39 × 71
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
HFMarketsGlobal-Live1
2.82 × 22
TitanFX-MT5-01
2.83 × 60
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 2
RoboForex-Pro
3.26 × 90
FBS-Real
3.43 × 301
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
20.20 × 10
Нет отзывов
2025.12.12 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 10:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.06 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gado2
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
1.3K
USD
42
100%
346
77%
4%
1.39
2.77
USD
72%
1:500
Копировать

