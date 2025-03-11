- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
346
利益トレード:
269 (77.74%)
損失トレード:
77 (22.25%)
ベストトレード:
277.29 USD
最悪のトレード:
-239.70 USD
総利益:
3 374.56 USD (49 076 pips)
総損失:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
最大連続の勝ち:
29 (326.10 USD)
最大連続利益:
419.88 USD (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
4.04%
最大入金額:
138.79%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
238 (68.79%)
短いトレード:
108 (31.21%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
2.77 USD
平均利益:
12.54 USD
平均損失:
-31.37 USD
最大連続の負け:
3 (-322.20 USD)
最大連続損失:
-322.20 USD (3)
月間成長:
12.75%
年間予想:
154.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.35 USD
最大の:
598.69 USD (25.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.74% (598.69 USD)
エクイティによる:
71.93% (934.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|GBPUSD
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-635
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.6K
|GBPUSD
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +277.29 USD
最悪のトレード: -240 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +326.10 USD
最大連続損失: -322.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
|
FBS-Real
|3.43 × 301
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
97%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
42
100%
346
77%
4%
1.39
2.77
USD
USD
72%
1:500