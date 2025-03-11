シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gado2
Edwin Kurniawan

Gado2

Edwin Kurniawan
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 97%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
346
利益トレード:
269 (77.74%)
損失トレード:
77 (22.25%)
ベストトレード:
277.29 USD
最悪のトレード:
-239.70 USD
総利益:
3 374.56 USD (49 076 pips)
総損失:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
最大連続の勝ち:
29 (326.10 USD)
最大連続利益:
419.88 USD (8)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
4.04%
最大入金額:
138.79%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
238 (68.79%)
短いトレード:
108 (31.21%)
プロフィットファクター:
1.40
期待されたペイオフ:
2.77 USD
平均利益:
12.54 USD
平均損失:
-31.37 USD
最大連続の負け:
3 (-322.20 USD)
最大連続損失:
-322.20 USD (3)
月間成長:
12.75%
年間予想:
154.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.35 USD
最大の:
598.69 USD (25.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.74% (598.69 USD)
エクイティによる:
71.93% (934.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 319
GBPUSD 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD -635
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.6K
GBPUSD -1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +277.29 USD
最悪のトレード: -240 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +326.10 USD
最大連続損失: -322.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.39 × 71
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
HFMarketsGlobal-Live1
2.82 × 22
TitanFX-MT5-01
2.83 × 60
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 2
RoboForex-Pro
3.26 × 90
FBS-Real
3.43 × 301
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
20.20 × 10
レビューなし
2025.12.12 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 10:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.06 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
