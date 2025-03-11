- Crescimento
Negociações:
346
Negociações com lucro:
269 (77.74%)
Negociações com perda:
77 (22.25%)
Melhor negociação:
277.29 USD
Pior negociação:
-239.70 USD
Lucro bruto:
3 374.56 USD (49 076 pips)
Perda bruta:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (326.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
419.88 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
4.04%
Depósito máximo carregado:
138.79%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
238 (68.79%)
Negociações curtas:
108 (31.21%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
2.77 USD
Lucro médio:
12.54 USD
Perda média:
-31.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-322.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-322.20 USD (3)
Crescimento mensal:
12.75%
Previsão anual:
154.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.35 USD
Máximo:
598.69 USD (25.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.74% (598.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.93% (934.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|GBPUSD
|27
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-635
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.6K
|GBPUSD
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +277.29 USD
Pior negociação: -240 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +326.10 USD
Máxima perda consecutiva: -322.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
|
FBS-Real
|3.43 × 301
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
