Edwin Kurniawan

Gado2

Edwin Kurniawan
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
346
Negociações com lucro:
269 (77.74%)
Negociações com perda:
77 (22.25%)
Melhor negociação:
277.29 USD
Pior negociação:
-239.70 USD
Lucro bruto:
3 374.56 USD (49 076 pips)
Perda bruta:
-2 415.34 USD (45 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (326.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
419.88 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
4.04%
Depósito máximo carregado:
138.79%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
238 (68.79%)
Negociações curtas:
108 (31.21%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
2.77 USD
Lucro médio:
12.54 USD
Perda média:
-31.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-322.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-322.20 USD (3)
Crescimento mensal:
12.75%
Previsão anual:
154.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.35 USD
Máximo:
598.69 USD (25.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.74% (598.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.93% (934.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 319
GBPUSD 27
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
GBPUSD -635
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.6K
GBPUSD -1.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +277.29 USD
Pior negociação: -240 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +326.10 USD
Máxima perda consecutiva: -322.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.39 × 71
Tradeview-Live
0.81 × 102
Exness-MT5Real6
1.85 × 65
HFMarketsGlobal-Live1
2.82 × 22
TitanFX-MT5-01
2.83 × 60
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 2
RoboForex-Pro
3.26 × 90
FBS-Real
3.43 × 301
RoboForex-ECN
3.62 × 180
Exness-MT5Real15
4.95 × 20
OxSecurities-Live
13.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
20.20 × 10
Sem comentários
2025.12.12 13:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 10:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 02:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 11:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.06 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gado2
30 USD por mês
97%
0
0
USD
1.3K
USD
42
100%
346
77%
4%
1.39
2.77
USD
72%
1:500
Copiar

