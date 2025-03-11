- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
288
Profit Trade:
227 (78.81%)
Loss Trade:
61 (21.18%)
Best Trade:
277.29 USD
Worst Trade:
-239.70 USD
Profitto lordo:
2 916.33 USD (36 918 pips)
Perdita lorda:
-2 282.95 USD (41 083 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (326.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
419.88 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
5.04%
Massimo carico di deposito:
138.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
220 (76.39%)
Short Trade:
68 (23.61%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
2.20 USD
Profitto medio:
12.85 USD
Perdita media:
-37.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-322.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.20 USD (3)
Crescita mensile:
7.29%
Previsione annuale:
88.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.35 USD
Massimale:
598.69 USD (25.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.74% (598.69 USD)
Per equità:
71.93% (934.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|GBPUSD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-635
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|GBPUSD
|-1.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +277.29 USD
Worst Trade: -240 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +326.10 USD
Massima perdita consecutiva: -322.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.39 × 71
|
Tradeview-Live
|0.81 × 102
|
Exness-MT5Real6
|1.85 × 65
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.82 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|2.83 × 60
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.26 × 90
|
FBS-Real
|3.43 × 301
|
RoboForex-ECN
|3.62 × 180
|
Exness-MT5Real15
|4.95 × 20
|
OxSecurities-Live
|13.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|20.20 × 10
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
48%
0
0
USD
USD
983
USD
USD
29
100%
288
78%
5%
1.27
2.20
USD
USD
72%
1:500