- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 462
Kârla kapanan işlemler:
1 129 (77.22%)
Zararla kapanan işlemler:
333 (22.78%)
En iyi işlem:
182.21 USD
En kötü işlem:
-479.96 USD
Brüt kâr:
4 717.72 USD (244 872 pips)
Brüt zarar:
-4 563.24 USD (172 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (127.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
671.25 USD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
10.30%
Maks. mevduat yükü:
53.81%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
742 (50.75%)
Satış işlemleri:
720 (49.25%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
4.18 USD
Ortalama zarar:
-13.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-404.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-776.70 USD (18)
Aylık büyüme:
5.15%
Yıllık tahmin:
62.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.86 USD
Maksimum:
1 244.06 USD (38.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.77% (1 244.06 USD)
Varlığa göre:
16.85% (399.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|585
|AUDCAD
|308
|NZDCAD
|304
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|55
|NZDCHF
|49
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-355
|AUDCAD
|600
|NZDCAD
|350
|XAUUSD
|-755
|GBPUSD
|457
|NZDCHF
|-77
|EURUSD
|11
|USDCHF
|17
|EURNZD
|3
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|11
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-142
|EURCHF
|19
|AUDCHF
|0
|USDHKD
|0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-10K
|AUDCAD
|56K
|NZDCAD
|29K
|XAUUSD
|-6.9K
|GBPUSD
|2K
|NZDCHF
|399
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|359
|EURNZD
|471
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|12
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|19
|USDHKD
|161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +182.21 USD
En kötü işlem: -480 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +127.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -404.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
FBS-Real-7
|0.81 × 26
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
Exness-Real17
|0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
Exness-Real9
|0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
Exness-Real18
|1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
LuckyStar01
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
8%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
158
100%
1 462
77%
10%
1.03
0.11
USD
USD
39%
1:500