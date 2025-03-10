SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LuckyStar01
Ming Kin Ip

LuckyStar01

Ming Kin Ip
0 inceleme
Güvenilirlik
158 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 8%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 462
Kârla kapanan işlemler:
1 129 (77.22%)
Zararla kapanan işlemler:
333 (22.78%)
En iyi işlem:
182.21 USD
En kötü işlem:
-479.96 USD
Brüt kâr:
4 717.72 USD (244 872 pips)
Brüt zarar:
-4 563.24 USD (172 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (127.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
671.25 USD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
10.30%
Maks. mevduat yükü:
53.81%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
742 (50.75%)
Satış işlemleri:
720 (49.25%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
4.18 USD
Ortalama zarar:
-13.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-404.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-776.70 USD (18)
Aylık büyüme:
5.15%
Yıllık tahmin:
62.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.86 USD
Maksimum:
1 244.06 USD (38.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.77% (1 244.06 USD)
Varlığa göre:
16.85% (399.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 585
AUDCAD 308
NZDCAD 304
XAUUSD 130
GBPUSD 55
NZDCHF 49
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -355
AUDCAD 600
NZDCAD 350
XAUUSD -755
GBPUSD 457
NZDCHF -77
EURUSD 11
USDCHF 17
EURNZD 3
AUDJPY 0
NZDUSD 1
EURCAD 11
USDCAD 14
AUDUSD 1
EURAUD -142
EURCHF 19
AUDCHF 0
USDHKD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -10K
AUDCAD 56K
NZDCAD 29K
XAUUSD -6.9K
GBPUSD 2K
NZDCHF 399
EURUSD 1.2K
USDCHF 359
EURNZD 471
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 12
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 19
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +182.21 USD
En kötü işlem: -480 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +127.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -404.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 daha fazla...
LuckyStar01
İnceleme yok
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1045 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
2025.05.18 22:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 10:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 10:10
No swaps are charged on the signal account
