交易:
1 500
盈利交易:
1 163 (77.53%)
亏损交易:
337 (22.47%)
最好交易:
182.21 USD
最差交易:
-479.96 USD
毛利:
4 874.93 USD (246 076 pips)
毛利亏损:
-4 762.77 USD (174 002 pips)
最大连续赢利:
62 (127.83 USD)
最大连续盈利:
671.25 USD (21)
夏普比率:
0.01
交易活动:
8.28%
最大入金加载:
53.81%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.09
长期交易:
760 (50.67%)
短期交易:
740 (49.33%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
4.19 USD
平均损失:
-14.13 USD
最大连续失误:
28 (-404.09 USD)
最大连续亏损:
-776.70 USD (18)
每月增长:
2.87%
年度预测:
34.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.86 USD
最大值:
1 244.06 USD (38.77%)
相对跌幅:
结余:
38.77% (1 244.06 USD)
净值:
16.85% (399.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|585
|AUDCAD
|308
|NZDCAD
|304
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|93
|NZDCHF
|49
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|-355
|AUDCAD
|600
|NZDCAD
|350
|XAUUSD
|-755
|GBPUSD
|414
|NZDCHF
|-77
|EURUSD
|11
|USDCHF
|17
|EURNZD
|3
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|11
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-142
|EURCHF
|19
|AUDCHF
|0
|USDHKD
|0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-10K
|AUDCAD
|56K
|NZDCAD
|29K
|XAUUSD
|-6.9K
|GBPUSD
|1.9K
|NZDCHF
|399
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|359
|EURNZD
|471
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|12
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|19
|USDHKD
|161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +182.21 USD
最差交易: -480 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +127.83 USD
最大连续亏损: -404.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1763
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
LuckyStar01
没有评论
