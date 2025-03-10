シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LuckyStar01
Ming Kin Ip

LuckyStar01

Ming Kin Ip
レビュー0件
信頼性
170週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 6%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 500
利益トレード:
1 163 (77.53%)
損失トレード:
337 (22.47%)
ベストトレード:
182.21 USD
最悪のトレード:
-479.96 USD
総利益:
4 874.93 USD (246 076 pips)
総損失:
-4 762.77 USD (174 002 pips)
最大連続の勝ち:
62 (127.83 USD)
最大連続利益:
671.25 USD (21)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
8.28%
最大入金額:
53.81%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
760 (50.67%)
短いトレード:
740 (49.33%)
プロフィットファクター:
1.02
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
4.19 USD
平均損失:
-14.13 USD
最大連続の負け:
28 (-404.09 USD)
最大連続損失:
-776.70 USD (18)
月間成長:
2.87%
年間予想:
34.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.86 USD
最大の:
1 244.06 USD (38.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.77% (1 244.06 USD)
エクイティによる:
16.85% (399.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 585
AUDCAD 308
NZDCAD 304
XAUUSD 130
GBPUSD 93
NZDCHF 49
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD -355
AUDCAD 600
NZDCAD 350
XAUUSD -755
GBPUSD 414
NZDCHF -77
EURUSD 11
USDCHF 17
EURNZD 3
AUDJPY 0
NZDUSD 1
EURCAD 11
USDCAD 14
AUDUSD 1
EURAUD -142
EURCHF 19
AUDCHF 0
USDHKD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD -10K
AUDCAD 56K
NZDCAD 29K
XAUUSD -6.9K
GBPUSD 1.9K
NZDCHF 399
EURUSD 1.2K
USDCHF 359
EURNZD 471
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 12
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 19
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +182.21 USD
最悪のトレード: -480 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +127.83 USD
最大連続損失: -404.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 より多く...
LuckyStar01
レビューなし
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1045 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください