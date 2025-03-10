- 자본
- 축소
트레이드:
1 501
이익 거래:
1 164 (77.54%)
손실 거래:
337 (22.45%)
최고의 거래:
182.21 USD
최악의 거래:
-479.96 USD
총 수익:
4 881.66 USD (246 125 pips)
총 손실:
-4 762.77 USD (174 002 pips)
연속 최대 이익:
62 (127.83 USD)
연속 최대 이익:
671.25 USD (21)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
8.28%
최대 입금량:
53.81%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
761 (50.70%)
숏(주식차입매도):
740 (49.30%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
4.19 USD
평균 손실:
-14.13 USD
연속 최대 손실:
28 (-404.09 USD)
연속 최대 손실:
-776.70 USD (18)
월별 성장률:
2.25%
연간 예측:
27.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.86 USD
최대한의:
1 244.06 USD (38.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.77% (1 244.06 USD)
자본금별:
16.85% (399.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|585
|AUDCAD
|308
|NZDCAD
|304
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|94
|NZDCHF
|49
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|-355
|AUDCAD
|600
|NZDCAD
|350
|XAUUSD
|-755
|GBPUSD
|421
|NZDCHF
|-77
|EURUSD
|11
|USDCHF
|17
|EURNZD
|3
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|11
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-142
|EURCHF
|19
|AUDCHF
|0
|USDHKD
|0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-10K
|AUDCAD
|56K
|NZDCAD
|29K
|XAUUSD
|-6.9K
|GBPUSD
|2K
|NZDCHF
|399
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|359
|EURNZD
|471
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|12
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|19
|USDHKD
|161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
FBS-Real-7
|0.81 × 26
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
Exness-Real17
|0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
Exness-Real9
|0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
Exness-Real18
|1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
