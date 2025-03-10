SinaisSeções
Ming Kin Ip

LuckyStar01

Ming Kin Ip
0 comentários
Confiabilidade
170 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2022 6%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 500
Negociações com lucro:
1 163 (77.53%)
Negociações com perda:
337 (22.47%)
Melhor negociação:
182.21 USD
Pior negociação:
-479.96 USD
Lucro bruto:
4 874.93 USD (246 076 pips)
Perda bruta:
-4 762.77 USD (174 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (127.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
671.25 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
8.28%
Depósito máximo carregado:
53.81%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
760 (50.67%)
Negociações curtas:
740 (49.33%)
Fator de lucro:
1.02
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
4.19 USD
Perda média:
-14.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-404.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-776.70 USD (18)
Crescimento mensal:
2.87%
Previsão anual:
34.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.86 USD
Máximo:
1 244.06 USD (38.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.77% (1 244.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.85% (399.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 585
AUDCAD 308
NZDCAD 304
XAUUSD 130
GBPUSD 93
NZDCHF 49
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD -355
AUDCAD 600
NZDCAD 350
XAUUSD -755
GBPUSD 414
NZDCHF -77
EURUSD 11
USDCHF 17
EURNZD 3
AUDJPY 0
NZDUSD 1
EURCAD 11
USDCAD 14
AUDUSD 1
EURAUD -142
EURCHF 19
AUDCHF 0
USDHKD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -10K
AUDCAD 56K
NZDCAD 29K
XAUUSD -6.9K
GBPUSD 1.9K
NZDCHF 399
EURUSD 1.2K
USDCHF 359
EURNZD 471
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 12
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 19
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +182.21 USD
Pior negociação: -480 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +127.83 USD
Máxima perda consecutiva: -404.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
347 mais ...
LuckyStar01
Sem comentários
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1045 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
