SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / LuckyStar01
Ming Kin Ip

LuckyStar01

Ming Kin Ip
0 comentarios
Fiabilidad
170 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2022 6%
Tickmill-Live08
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 500
Transacciones Rentables:
1 163 (77.53%)
Transacciones Irrentables:
337 (22.47%)
Mejor transacción:
182.21 USD
Peor transacción:
-479.96 USD
Beneficio Bruto:
4 874.93 USD (246 076 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 762.77 USD (174 002 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (127.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
671.25 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
8.28%
Carga máxima del depósito:
53.81%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.09
Transacciones Largas:
760 (50.67%)
Transacciones Cortas:
740 (49.33%)
Factor de Beneficio:
1.02
Beneficio Esperado:
0.07 USD
Beneficio medio:
4.19 USD
Pérdidas medias:
-14.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
28 (-404.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-776.70 USD (18)
Crecimiento al mes:
2.87%
Pronóstico anual:
34.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.86 USD
Máxima:
1 244.06 USD (38.77%)
Reducción relativa:
De balance:
38.77% (1 244.06 USD)
De fondos:
16.85% (399.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 585
AUDCAD 308
NZDCAD 304
XAUUSD 130
GBPUSD 93
NZDCHF 49
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD -355
AUDCAD 600
NZDCAD 350
XAUUSD -755
GBPUSD 414
NZDCHF -77
EURUSD 11
USDCHF 17
EURNZD 3
AUDJPY 0
NZDUSD 1
EURCAD 11
USDCAD 14
AUDUSD 1
EURAUD -142
EURCHF 19
AUDCHF 0
USDHKD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -10K
AUDCAD 56K
NZDCAD 29K
XAUUSD -6.9K
GBPUSD 1.9K
NZDCHF 399
EURUSD 1.2K
USDCHF 359
EURNZD 471
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 12
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 19
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +182.21 USD
Peor transacción: -480 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +127.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -404.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
otros 347...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
LuckyStar01
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1045 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LuckyStar01
999 USD al mes
6%
0
0
USD
2.1K
USD
170
100%
1 500
77%
8%
1.02
0.07
USD
39%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.