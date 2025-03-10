СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LuckyStar01
Ming Kin Ip

LuckyStar01

Ming Kin Ip
0 отзывов
Надежность
170 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2022 6%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 500
Прибыльных трейдов:
1 163 (77.53%)
Убыточных трейдов:
337 (22.47%)
Лучший трейд:
182.21 USD
Худший трейд:
-479.96 USD
Общая прибыль:
4 874.93 USD (246 076 pips)
Общий убыток:
-4 762.77 USD (174 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (127.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
671.25 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
8.28%
Макс. загрузка депозита:
53.81%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
760 (50.67%)
Коротких трейдов:
740 (49.33%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
4.19 USD
Средний убыток:
-14.13 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-404.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-776.70 USD (18)
Прирост в месяц:
2.87%
Годовой прогноз:
34.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.86 USD
Максимальная:
1 244.06 USD (38.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.77% (1 244.06 USD)
По эквити:
16.85% (399.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 585
AUDCAD 308
NZDCAD 304
XAUUSD 130
GBPUSD 93
NZDCHF 49
EURUSD 5
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
NZDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
EURCHF 2
AUDCHF 1
USDHKD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD -355
AUDCAD 600
NZDCAD 350
XAUUSD -755
GBPUSD 414
NZDCHF -77
EURUSD 11
USDCHF 17
EURNZD 3
AUDJPY 0
NZDUSD 1
EURCAD 11
USDCAD 14
AUDUSD 1
EURAUD -142
EURCHF 19
AUDCHF 0
USDHKD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -10K
AUDCAD 56K
NZDCAD 29K
XAUUSD -6.9K
GBPUSD 1.9K
NZDCHF 399
EURUSD 1.2K
USDCHF 359
EURNZD 471
AUDJPY -17
NZDUSD 98
EURCAD 1.6K
USDCAD 108
AUDUSD 12
EURAUD -1.1K
EURCHF 86
AUDCHF 19
USDHKD 161
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +182.21 USD
Худший трейд: -480 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +127.83 USD
Макс. убыток в серии: -404.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.18 × 17
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1763
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
еще 347...
LuckyStar01
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 13:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1045 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 01:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 19:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.19 01:53
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
2025.05.18 22:48
No swaps are charged
