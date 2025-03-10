- Прирост
Всего трейдов:
1 500
Прибыльных трейдов:
1 163 (77.53%)
Убыточных трейдов:
337 (22.47%)
Лучший трейд:
182.21 USD
Худший трейд:
-479.96 USD
Общая прибыль:
4 874.93 USD (246 076 pips)
Общий убыток:
-4 762.77 USD (174 002 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (127.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
671.25 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
8.28%
Макс. загрузка депозита:
53.81%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
760 (50.67%)
Коротких трейдов:
740 (49.33%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
4.19 USD
Средний убыток:
-14.13 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-404.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-776.70 USD (18)
Прирост в месяц:
2.87%
Годовой прогноз:
34.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.86 USD
Максимальная:
1 244.06 USD (38.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.77% (1 244.06 USD)
По эквити:
16.85% (399.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|585
|AUDCAD
|308
|NZDCAD
|304
|XAUUSD
|130
|GBPUSD
|93
|NZDCHF
|49
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|1
|USDHKD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|-355
|AUDCAD
|600
|NZDCAD
|350
|XAUUSD
|-755
|GBPUSD
|414
|NZDCHF
|-77
|EURUSD
|11
|USDCHF
|17
|EURNZD
|3
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|11
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|-142
|EURCHF
|19
|AUDCHF
|0
|USDHKD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-10K
|AUDCAD
|56K
|NZDCAD
|29K
|XAUUSD
|-6.9K
|GBPUSD
|1.9K
|NZDCHF
|399
|EURUSD
|1.2K
|USDCHF
|359
|EURNZD
|471
|AUDJPY
|-17
|NZDUSD
|98
|EURCAD
|1.6K
|USDCAD
|108
|AUDUSD
|12
|EURAUD
|-1.1K
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|19
|USDHKD
|161
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +182.21 USD
Худший трейд: -480 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +127.83 USD
Макс. убыток в серии: -404.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
Exness-Real18
|1.07 × 1763
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2813
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
