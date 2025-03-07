SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bitcoin Scalper BTC
Yevhenii Mavletbaiev

Bitcoin Scalper BTC

Yevhenii Mavletbaiev
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
1 / 134 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
65 (63.72%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (36.27%)
En iyi işlem:
16.38 USD
En kötü işlem:
-12.75 USD
Brüt kâr:
175.23 USD (1 752 200 pips)
Brüt zarar:
-105.53 USD (1 055 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (31.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.78 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
2.38%
Maks. mevduat yükü:
4.39%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
102 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-2.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.19 USD (2)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
6.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
27.68 USD (14.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.93% (21.98 USD)
Varlığa göre:
9.26% (11.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 70
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 697K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.38 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 02:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 22:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 11:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.07 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.07 18:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bitcoin Scalper BTC
Ayda 39 USD
70%
1
134
USD
170
USD
34
100%
102
63%
2%
1.66
0.68
USD
17%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.