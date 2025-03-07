- Büyüme
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
65 (63.72%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (36.27%)
En iyi işlem:
16.38 USD
En kötü işlem:
-12.75 USD
Brüt kâr:
175.23 USD (1 752 200 pips)
Brüt zarar:
-105.53 USD (1 055 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (31.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.78 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
2.38%
Maks. mevduat yükü:
4.39%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
102 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-2.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.19 USD (2)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
6.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
27.68 USD (14.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.93% (21.98 USD)
Varlığa göre:
9.26% (11.06 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.38 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
