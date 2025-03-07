SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bitcoin Scalper BTC
Yevhenii Mavletbaiev

Bitcoin Scalper BTC

Yevhenii Mavletbaiev
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
1 / 134 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
65 (63.72%)
Loss Trade:
37 (36.27%)
Best Trade:
16.38 USD
Worst Trade:
-12.75 USD
Profitto lordo:
175.23 USD (1 752 200 pips)
Perdita lorda:
-105.53 USD (1 055 150 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (31.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
2.38%
Massimo carico di deposito:
4.39%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
102 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-2.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.19 USD (2)
Crescita mensile:
0.51%
Previsione annuale:
6.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.68 USD (14.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.93% (21.98 USD)
Per equità:
9.26% (11.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 70
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 697K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.38 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.78 USD
Massima perdita consecutiva: -2.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 02:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 22:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 15:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 11:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.07 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.07 18:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bitcoin Scalper BTC
39USD al mese
70%
1
134
USD
170
USD
34
100%
102
63%
2%
1.66
0.68
USD
17%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.