- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
65 (63.72%)
Loss Trade:
37 (36.27%)
Best Trade:
16.38 USD
Worst Trade:
-12.75 USD
Profitto lordo:
175.23 USD (1 752 200 pips)
Perdita lorda:
-105.53 USD (1 055 150 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (31.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
2.38%
Massimo carico di deposito:
4.39%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
102 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-2.85 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.19 USD (2)
Crescita mensile:
0.51%
Previsione annuale:
6.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.68 USD (14.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.93% (21.98 USD)
Per equità:
9.26% (11.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|697K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.38 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.78 USD
Massima perdita consecutiva: -2.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
OctaFX-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
Tradeview-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
