Trades insgesamt:
136
Gewinntrades:
88 (64.70%)
Verlusttrades:
48 (35.29%)
Bester Trade:
16.38 USD
Schlechtester Trade:
-12.75 USD
Bruttoprofit:
248.81 USD (2 487 710 pips)
Bruttoverlust:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (31.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.78 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
2.38%
Max deposit load:
4.39%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
4.12
Long-Positionen:
136 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.72 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.20%
Jahresprognose:
123.73%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
27.68 USD (14.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.93% (21.98 USD)
Kapital:
10.30% (21.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|114
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +16.38 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.36 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
39 USD pro Monat
114%
1
155
USD
USD
214
USD
USD
48
98%
136
64%
2%
1.84
0.84
USD
USD
17%
1:300
