Yevhenii Mavletbaiev

Bitcoin Scalper BTC

Yevhenii Mavletbaiev
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
48 Wochen
1 / 155 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 114%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
136
Gewinntrades:
88 (64.70%)
Verlusttrades:
48 (35.29%)
Bester Trade:
16.38 USD
Schlechtester Trade:
-12.75 USD
Bruttoprofit:
248.81 USD (2 487 710 pips)
Bruttoverlust:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (31.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.78 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
2.38%
Max deposit load:
4.39%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
4.12
Long-Positionen:
136 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.85
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.72 USD (2)
Wachstum pro Monat :
10.20%
Jahresprognose:
123.73%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
27.68 USD (14.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.93% (21.98 USD)
Kapital:
10.30% (21.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 114
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.38 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.36 × 73
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈


Durchschnittliche Bewertung:
Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.11.24 01:47  (geändert 2025.12.07 16:54) 
 

good

2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 11:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
