Señales / MetaTrader 5 / Bitcoin Scalper BTC
Yevhenii Mavletbaiev

Bitcoin Scalper BTC

Yevhenii Mavletbaiev
1 comentario
Fiabilidad
48 semanas
1 / 155 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 114%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
135
Transacciones Rentables:
87 (64.44%)
Transacciones Irrentables:
48 (35.56%)
Mejor transacción:
16.38 USD
Peor transacción:
-12.75 USD
Beneficio Bruto:
248.61 USD (2 485 760 pips)
Pérdidas Brutas:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (31.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.78 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
2.38%
Carga máxima del depósito:
4.39%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
4.11
Transacciones Largas:
135 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
0.84 USD
Beneficio medio:
2.86 USD
Pérdidas medias:
-2.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.72 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.55%
Pronóstico anual:
115.91%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
27.68 USD (14.68%)
Reducción relativa:
De balance:
16.93% (21.98 USD)
De fondos:
10.30% (21.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 114
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.38 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +31.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Earnex-Trade
0.00 × 71
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈


Evaluación media:
Nhut Anh Phan
1529
Nhut Anh Phan 2025.11.24 01:47  (modificado 2025.12.07 16:54) 
 

good

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bitcoin Scalper BTC
39 USD al mes
114%
1
155
USD
214
USD
48
98%
135
64%
2%
1.84
0.84
USD
17%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.