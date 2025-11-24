- Cuenta
Total de Trades:
135
Transacciones Rentables:
87 (64.44%)
Transacciones Irrentables:
48 (35.56%)
Mejor transacción:
16.38 USD
Peor transacción:
-12.75 USD
Beneficio Bruto:
248.61 USD (2 485 760 pips)
Pérdidas Brutas:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (31.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.78 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
2.38%
Carga máxima del depósito:
4.39%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
4.11
Transacciones Largas:
135 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.84
Beneficio Esperado:
0.84 USD
Beneficio medio:
2.86 USD
Pérdidas medias:
-2.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.72 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.55%
Pronóstico anual:
115.91%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
27.68 USD (14.68%)
Reducción relativa:
De balance:
16.93% (21.98 USD)
De fondos:
10.30% (21.95 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|114
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.38 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +31.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
