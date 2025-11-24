- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
135
利益トレード:
87 (64.44%)
損失トレード:
48 (35.56%)
ベストトレード:
16.38 USD
最悪のトレード:
-12.75 USD
総利益:
248.61 USD (2 485 760 pips)
総損失:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
最大連続の勝ち:
7 (31.78 USD)
最大連続利益:
31.78 USD (7)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
2.38%
最大入金額:
4.39%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
135 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
0.84 USD
平均利益:
2.86 USD
平均損失:
-2.81 USD
最大連続の負け:
4 (-2.31 USD)
最大連続損失:
-22.72 USD (2)
月間成長:
10.09%
年間予想:
122.48%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
27.68 USD (14.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.93% (21.98 USD)
エクイティによる:
10.30% (21.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|114
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.38 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +31.78 USD
最大連続損失: -2.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈
