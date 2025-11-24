シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bitcoin Scalper BTC
Yevhenii Mavletbaiev

Bitcoin Scalper BTC

Yevhenii Mavletbaiev
レビュー1件
信頼性
48週間
1 / 155 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 114%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
135
利益トレード:
87 (64.44%)
損失トレード:
48 (35.56%)
ベストトレード:
16.38 USD
最悪のトレード:
-12.75 USD
総利益:
248.61 USD (2 485 760 pips)
総損失:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
最大連続の勝ち:
7 (31.78 USD)
最大連続利益:
31.78 USD (7)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
2.38%
最大入金額:
4.39%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
135 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.84
期待されたペイオフ:
0.84 USD
平均利益:
2.86 USD
平均損失:
-2.81 USD
最大連続の負け:
4 (-2.31 USD)
最大連続損失:
-22.72 USD (2)
月間成長:
10.09%
年間予想:
122.48%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
27.68 USD (14.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.93% (21.98 USD)
エクイティによる:
10.30% (21.95 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 114
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.38 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +31.78 USD
最大連続損失: -2.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Earnex-Trade
0.00 × 71
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈


平均の評価:
Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.11.24 01:47  (変更された2025.12.07 16:54) 
 

good

2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 11:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Bitcoin Scalper BTC
39 USD/月
114%
1
155
USD
214
USD
48
98%
135
64%
2%
1.84
0.84
USD
17%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください