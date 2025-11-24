- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
135
Negociações com lucro:
87 (64.44%)
Negociações com perda:
48 (35.56%)
Melhor negociação:
16.38 USD
Pior negociação:
-12.75 USD
Lucro bruto:
248.61 USD (2 485 760 pips)
Perda bruta:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (31.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.78 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
2.38%
Depósito máximo carregado:
4.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
135 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
0.84 USD
Lucro médio:
2.86 USD
Perda média:
-2.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.72 USD (2)
Crescimento mensal:
9.55%
Previsão anual:
115.91%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
27.68 USD (14.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.93% (21.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.30% (21.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|114
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.38 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +31.78 USD
Máxima perda consecutiva: -2.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
39 USD por mês
114%
1
155
USD
USD
214
USD
USD
48
98%
135
64%
2%
1.84
0.84
USD
USD
17%
1:300
