SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Bitcoin Scalper BTC
Yevhenii Mavletbaiev

Bitcoin Scalper BTC

Yevhenii Mavletbaiev
1 comentário
Confiabilidade
48 semanas
1 / 155 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 114%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
135
Negociações com lucro:
87 (64.44%)
Negociações com perda:
48 (35.56%)
Melhor negociação:
16.38 USD
Pior negociação:
-12.75 USD
Lucro bruto:
248.61 USD (2 485 760 pips)
Perda bruta:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (31.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.78 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
2.38%
Depósito máximo carregado:
4.39%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
135 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.84
Valor esperado:
0.84 USD
Lucro médio:
2.86 USD
Perda média:
-2.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.72 USD (2)
Crescimento mensal:
9.55%
Previsão anual:
115.91%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
27.68 USD (14.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.93% (21.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.30% (21.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 114
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.38 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +31.78 USD
Máxima perda consecutiva: -2.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Earnex-Trade
0.00 × 71
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈


Classificação Média:
Nhut Anh Phan
1534
Nhut Anh Phan 2025.11.24 01:47  (modificado 2025.12.07 16:54) 
 

good

2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 11:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bitcoin Scalper BTC
39 USD por mês
114%
1
155
USD
214
USD
48
98%
135
64%
2%
1.84
0.84
USD
17%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.