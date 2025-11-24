- 成长
- 提取
交易:
135
盈利交易:
87 (64.44%)
亏损交易:
48 (35.56%)
最好交易:
16.38 USD
最差交易:
-12.75 USD
毛利:
248.61 USD (2 485 760 pips)
毛利亏损:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
最大连续赢利:
7 (31.78 USD)
最大连续盈利:
31.78 USD (7)
夏普比率:
0.21
交易活动:
2.38%
最大入金加载:
4.39%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
4.11
长期交易:
135 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.84
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
2.86 USD
平均损失:
-2.81 USD
最大连续失误:
4 (-2.31 USD)
最大连续亏损:
-22.72 USD (2)
每月增长:
5.98%
年度预测:
72.55%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
27.68 USD (14.68%)
相对跌幅:
结余:
16.93% (21.98 USD)
净值:
10.30% (21.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|114
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.38 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +31.78 USD
最大连续亏损: -2.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
114%
1
155
USD
USD
214
USD
USD
48
98%
135
64%
2%
1.84
0.84
USD
USD
17%
1:300
