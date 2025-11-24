信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Bitcoin Scalper BTC
Yevhenii Mavletbaiev

Bitcoin Scalper BTC

Yevhenii Mavletbaiev
1条评论
可靠性
48
1 / 155 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 114%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
135
盈利交易:
87 (64.44%)
亏损交易:
48 (35.56%)
最好交易:
16.38 USD
最差交易:
-12.75 USD
毛利:
248.61 USD (2 485 760 pips)
毛利亏损:
-134.85 USD (1 348 133 pips)
最大连续赢利:
7 (31.78 USD)
最大连续盈利:
31.78 USD (7)
夏普比率:
0.21
交易活动:
2.38%
最大入金加载:
4.39%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
4.11
长期交易:
135 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.84
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
2.86 USD
平均损失:
-2.81 USD
最大连续失误:
4 (-2.31 USD)
最大连续亏损:
-22.72 USD (2)
每月增长:
5.98%
年度预测:
72.55%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
27.68 USD (14.68%)
相对跌幅:
结余:
16.93% (21.98 USD)
净值:
10.30% (21.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 114
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.38 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +31.78 USD
最大连续亏损: -2.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Earnex-Trade
0.00 × 70
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈


平均等级:
Nhut Anh Phan
1529
Nhut Anh Phan 2025.11.24 01:47  (已更改2025.12.07 16:54) 
 

good

2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 11:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.24 00:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.09 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 01:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Bitcoin Scalper BTC
每月39 USD
114%
1
155
USD
214
USD
48
98%
135
64%
2%
1.84
0.84
USD
17%
1:300
