- 자본
- 축소
트레이드:
138
이익 거래:
89 (64.49%)
손실 거래:
49 (35.51%)
최고의 거래:
16.38 USD
최악의 거래:
-12.75 USD
총 수익:
252.89 USD (2 528 460 pips)
총 손실:
-135.04 USD (1 350 033 pips)
연속 최대 이익:
7 (31.78 USD)
연속 최대 이익:
31.78 USD (7)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
2.38%
최대 입금량:
4.39%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
52 분
회복 요인:
4.26
롱(주식매수):
138 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
2.84 USD
평균 손실:
-2.76 USD
연속 최대 손실:
4 (-2.31 USD)
연속 최대 손실:
-22.72 USD (2)
월별 성장률:
8.69%
연간 예측:
105.45%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
27.68 USD (14.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.93% (21.98 USD)
자본금별:
10.30% (21.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|118
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|1.2M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.38 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +31.78 USD
연속 최대 손실: -2.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
This is the signal on which the advisor trades: 👉"Bitcoin Scalper Pro"👈
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 39 USD
118%
1
159
USD
USD
218
USD
USD
49
98%
138
64%
2%
1.87
0.85
USD
USD
17%
1:300
good