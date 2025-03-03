SinyallerBölümler
Lam Yee Tsang

Pepper

Lam Yee Tsang
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 153
Kârla kapanan işlemler:
842 (73.02%)
Zararla kapanan işlemler:
311 (26.97%)
En iyi işlem:
37.22 USD
En kötü işlem:
-104.67 USD
Brüt kâr:
1 892.71 USD (132 275 pips)
Brüt zarar:
-2 266.32 USD (126 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (42.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.62 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
92.10%
Maks. mevduat yükü:
34.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
613 (53.17%)
Satış işlemleri:
540 (46.83%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-7.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-108.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.35 USD (7)
Aylık büyüme:
0.79%
Yıllık tahmin:
10.07%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
415.93 USD
Maksimum:
934.10 USD (61.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.17% (934.10 USD)
Varlığa göre:
21.07% (468.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 235
EURJPY 229
GBPUSD 109
CHFJPY 87
EURGBP 69
GBPCHF 66
USDCHF 58
EURCAD 54
AUDCAD 49
NZDCAD 43
EURCHF 39
CADCHF 34
EURUSD 34
CADJPY 20
NZDUSD 3
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCHF 2
AUDCHF 2
GBPNZD 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
EURNZD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -125
EURJPY 249
GBPUSD -190
CHFJPY -438
EURGBP 34
GBPCHF -59
USDCHF -3
EURCAD -82
AUDCAD 44
NZDCAD -4
EURCHF 76
CADCHF 64
EURUSD 15
CADJPY 15
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDUSD 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
EURNZD 1
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -8.5K
EURJPY 16K
GBPUSD -5.8K
CHFJPY -14K
EURGBP -72
GBPCHF -1.7K
USDCHF 686
EURCAD 631
AUDCAD 4.5K
NZDCAD 498
EURCHF 4.4K
CADCHF 3.3K
EURUSD 994
CADJPY 1.4K
NZDUSD 449
USDCAD 448
AUDUSD 316
NZDJPY 308
AUDJPY 295
GBPAUD 300
NZDCHF 298
AUDCHF 299
GBPNZD 322
EURAUD 298
GBPCAD 304
GBPJPY 145
EURNZD 150
USDJPY 150
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.22 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +42.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.80 × 25
31 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.03 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.05 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.03 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.