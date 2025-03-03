- Büyüme
İşlemler:
1 153
Kârla kapanan işlemler:
842 (73.02%)
Zararla kapanan işlemler:
311 (26.97%)
En iyi işlem:
37.22 USD
En kötü işlem:
-104.67 USD
Brüt kâr:
1 892.71 USD (132 275 pips)
Brüt zarar:
-2 266.32 USD (126 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (42.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.62 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
92.10%
Maks. mevduat yükü:
34.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
613 (53.17%)
Satış işlemleri:
540 (46.83%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-7.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-108.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.35 USD (7)
Aylık büyüme:
0.79%
Yıllık tahmin:
10.07%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
415.93 USD
Maksimum:
934.10 USD (61.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.17% (934.10 USD)
Varlığa göre:
21.07% (468.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|235
|EURJPY
|229
|GBPUSD
|109
|CHFJPY
|87
|EURGBP
|69
|GBPCHF
|66
|USDCHF
|58
|EURCAD
|54
|AUDCAD
|49
|NZDCAD
|43
|EURCHF
|39
|CADCHF
|34
|EURUSD
|34
|CADJPY
|20
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-125
|EURJPY
|249
|GBPUSD
|-190
|CHFJPY
|-438
|EURGBP
|34
|GBPCHF
|-59
|USDCHF
|-3
|EURCAD
|-82
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|-4
|EURCHF
|76
|CADCHF
|64
|EURUSD
|15
|CADJPY
|15
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCHF
|4
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-8.5K
|EURJPY
|16K
|GBPUSD
|-5.8K
|CHFJPY
|-14K
|EURGBP
|-72
|GBPCHF
|-1.7K
|USDCHF
|686
|EURCAD
|631
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|498
|EURCHF
|4.4K
|CADCHF
|3.3K
|EURUSD
|994
|CADJPY
|1.4K
|NZDUSD
|449
|USDCAD
|448
|AUDUSD
|316
|NZDJPY
|308
|AUDJPY
|295
|GBPAUD
|300
|NZDCHF
|298
|AUDCHF
|299
|GBPNZD
|322
|EURAUD
|298
|GBPCAD
|304
|GBPJPY
|145
|EURNZD
|150
|USDJPY
|150
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.22 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +42.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Fyntura-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
|0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
Osprey-Live
|1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
Exness-Real8
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
GlobalPrime-Live
|2.80 × 25
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
30
95%
1 153
73%
92%
0.83
-0.32
USD
USD
41%
1:500