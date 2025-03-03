- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 153
Profit Trade:
842 (73.02%)
Loss Trade:
311 (26.97%)
Best Trade:
37.22 USD
Worst Trade:
-104.67 USD
Profitto lordo:
1 892.71 USD (132 275 pips)
Perdita lorda:
-2 266.32 USD (126 950 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (42.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.62 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
92.10%
Massimo carico di deposito:
34.86%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
613 (53.17%)
Short Trade:
540 (46.83%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-7.29 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-108.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.35 USD (7)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
10.07%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
415.93 USD
Massimale:
934.10 USD (61.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.17% (934.10 USD)
Per equità:
21.07% (468.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|235
|EURJPY
|229
|GBPUSD
|109
|CHFJPY
|87
|EURGBP
|69
|GBPCHF
|66
|USDCHF
|58
|EURCAD
|54
|AUDCAD
|49
|NZDCAD
|43
|EURCHF
|39
|CADCHF
|34
|EURUSD
|34
|CADJPY
|20
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|-125
|EURJPY
|249
|GBPUSD
|-190
|CHFJPY
|-438
|EURGBP
|34
|GBPCHF
|-59
|USDCHF
|-3
|EURCAD
|-82
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|-4
|EURCHF
|76
|CADCHF
|64
|EURUSD
|15
|CADJPY
|15
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCHF
|4
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-8.5K
|EURJPY
|16K
|GBPUSD
|-5.8K
|CHFJPY
|-14K
|EURGBP
|-72
|GBPCHF
|-1.7K
|USDCHF
|686
|EURCAD
|631
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|498
|EURCHF
|4.4K
|CADCHF
|3.3K
|EURUSD
|994
|CADJPY
|1.4K
|NZDUSD
|449
|USDCAD
|448
|AUDUSD
|316
|NZDJPY
|308
|AUDJPY
|295
|GBPAUD
|300
|NZDCHF
|298
|AUDCHF
|299
|GBPNZD
|322
|EURAUD
|298
|GBPCAD
|304
|GBPJPY
|145
|EURNZD
|150
|USDJPY
|150
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.22 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +42.32 USD
Massima perdita consecutiva: -108.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.57 × 2408
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 24
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 25
31 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
30
95%
1 153
73%
92%
0.83
-0.32
USD
USD
41%
1:500