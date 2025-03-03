SegnaliSezioni
Lam Yee Tsang

Pepper

Lam Yee Tsang
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 153
Profit Trade:
842 (73.02%)
Loss Trade:
311 (26.97%)
Best Trade:
37.22 USD
Worst Trade:
-104.67 USD
Profitto lordo:
1 892.71 USD (132 275 pips)
Perdita lorda:
-2 266.32 USD (126 950 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (42.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.62 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
92.10%
Massimo carico di deposito:
34.86%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
613 (53.17%)
Short Trade:
540 (46.83%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-7.29 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-108.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.35 USD (7)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
10.07%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
415.93 USD
Massimale:
934.10 USD (61.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.17% (934.10 USD)
Per equità:
21.07% (468.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 235
EURJPY 229
GBPUSD 109
CHFJPY 87
EURGBP 69
GBPCHF 66
USDCHF 58
EURCAD 54
AUDCAD 49
NZDCAD 43
EURCHF 39
CADCHF 34
EURUSD 34
CADJPY 20
NZDUSD 3
USDCAD 3
AUDUSD 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCHF 2
AUDCHF 2
GBPNZD 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
EURNZD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD -125
EURJPY 249
GBPUSD -190
CHFJPY -438
EURGBP 34
GBPCHF -59
USDCHF -3
EURCAD -82
AUDCAD 44
NZDCAD -4
EURCHF 76
CADCHF 64
EURUSD 15
CADJPY 15
NZDUSD 4
USDCAD 3
AUDUSD 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
GBPJPY 1
EURNZD 1
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -8.5K
EURJPY 16K
GBPUSD -5.8K
CHFJPY -14K
EURGBP -72
GBPCHF -1.7K
USDCHF 686
EURCAD 631
AUDCAD 4.5K
NZDCAD 498
EURCHF 4.4K
CADCHF 3.3K
EURUSD 994
CADJPY 1.4K
NZDUSD 449
USDCAD 448
AUDUSD 316
NZDJPY 308
AUDJPY 295
GBPAUD 300
NZDCHF 298
AUDCHF 299
GBPNZD 322
EURAUD 298
GBPCAD 304
GBPJPY 145
EURNZD 150
USDJPY 150
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.57 × 2408
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 24
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.80 × 25
31 più
Non ci sono recensioni
2025.07.03 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.05 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.03 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
