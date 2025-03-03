СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pepper
Lam Yee Tsang

Pepper

Lam Yee Tsang
0 отзывов
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -36%
Pepperstone-Edge12
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 598
Прибыльных трейдов:
1 184 (74.09%)
Убыточных трейдов:
414 (25.91%)
Лучший трейд:
60.00 USD
Худший трейд:
-192.00 USD
Общая прибыль:
3 045.92 USD (178 175 pips)
Общий убыток:
-4 987.54 USD (151 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (71.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.01 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
94.11%
Макс. загрузка депозита:
75.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
842 (52.69%)
Коротких трейдов:
756 (47.31%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-1.22 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-12.05 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-538.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-538.47 USD (10)
Прирост в месяц:
-37.40%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 090.79 USD
Максимальная:
2 608.96 USD (171.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.55% (2 608.96 USD)
По эквити:
21.07% (468.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 245
EURJPY 240
GBPUSD 238
CHFJPY 101
EURGBP 78
USDCHF 68
GBPCHF 66
EURCAD 66
AUDCAD 58
NZDCAD 54
EURCHF 47
EURUSD 42
CADCHF 41
HK50 40
CADJPY 31
XAGUSD 17
EURNZD 14
XAUUSD 14
AUDUSD 13
USDJPY 13
GBPCAD 13
NZDUSD 12
NZDJPY 12
USDCAD 12
GBPNZD 12
GBPAUD 11
EURAUD 11
AUDJPY 10
NZDCHF 9
AUDCHF 9
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD -113
EURJPY 263
GBPUSD -1.9K
CHFJPY -407
EURGBP 68
USDCHF 21
GBPCHF -59
EURCAD -66
AUDCAD 58
NZDCAD 12
EURCHF 104
EURUSD 47
CADCHF 80
HK50 7
CADJPY 28
XAGUSD -350
EURNZD 16
XAUUSD 4
AUDUSD 25
USDJPY 17
GBPCAD 17
NZDUSD 21
NZDJPY 13
USDCAD 27
GBPNZD 12
GBPAUD 14
EURAUD 15
AUDJPY 11
NZDCHF 20
AUDCHF 20
GBPJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -7.1K
EURJPY 17K
GBPUSD -13K
CHFJPY -11K
EURGBP 802
USDCHF 2.2K
GBPCHF -1.7K
EURCAD 1.9K
AUDCAD 5.9K
NZDCAD 2K
EURCHF 5.2K
EURUSD 1.3K
CADCHF 3.9K
HK50 -1.2K
CADJPY 2.7K
XAGUSD -854
EURNZD 2.1K
XAUUSD -279
AUDUSD 2K
USDJPY 1.6K
GBPCAD 2K
NZDUSD 1.5K
NZDJPY 1.7K
USDCAD -96
GBPNZD 1.9K
GBPAUD 1.3K
EURAUD 978
AUDJPY 1.5K
NZDCHF 1.3K
AUDCHF 1.3K
GBPJPY 145
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.00 USD
Худший трейд: -192 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +71.09 USD
Макс. убыток в серии: -538.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 183
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.68 × 25
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
1.78 × 12235
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.08 × 13
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
еще 35...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.05 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.03 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pepper
30 USD в месяц
-36%
0
0
USD
3.2K
USD
46
85%
1 598
74%
94%
0.61
-1.22
USD
59%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.