- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 598
Прибыльных трейдов:
1 184 (74.09%)
Убыточных трейдов:
414 (25.91%)
Лучший трейд:
60.00 USD
Худший трейд:
-192.00 USD
Общая прибыль:
3 045.92 USD (178 175 pips)
Общий убыток:
-4 987.54 USD (151 240 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (71.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.01 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
94.11%
Макс. загрузка депозита:
75.19%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.74
Длинных трейдов:
842 (52.69%)
Коротких трейдов:
756 (47.31%)
Профит фактор:
0.61
Мат. ожидание:
-1.22 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-12.05 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-538.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-538.47 USD (10)
Прирост в месяц:
-37.40%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 090.79 USD
Максимальная:
2 608.96 USD (171.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.55% (2 608.96 USD)
По эквити:
21.07% (468.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|245
|EURJPY
|240
|GBPUSD
|238
|CHFJPY
|101
|EURGBP
|78
|USDCHF
|68
|GBPCHF
|66
|EURCAD
|66
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|54
|EURCHF
|47
|EURUSD
|42
|CADCHF
|41
|HK50
|40
|CADJPY
|31
|XAGUSD
|17
|EURNZD
|14
|XAUUSD
|14
|AUDUSD
|13
|USDJPY
|13
|GBPCAD
|13
|NZDUSD
|12
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|12
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|11
|AUDJPY
|10
|NZDCHF
|9
|AUDCHF
|9
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|-113
|EURJPY
|263
|GBPUSD
|-1.9K
|CHFJPY
|-407
|EURGBP
|68
|USDCHF
|21
|GBPCHF
|-59
|EURCAD
|-66
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|12
|EURCHF
|104
|EURUSD
|47
|CADCHF
|80
|HK50
|7
|CADJPY
|28
|XAGUSD
|-350
|EURNZD
|16
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|25
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|17
|NZDUSD
|21
|NZDJPY
|13
|USDCAD
|27
|GBPNZD
|12
|GBPAUD
|14
|EURAUD
|15
|AUDJPY
|11
|NZDCHF
|20
|AUDCHF
|20
|GBPJPY
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-7.1K
|EURJPY
|17K
|GBPUSD
|-13K
|CHFJPY
|-11K
|EURGBP
|802
|USDCHF
|2.2K
|GBPCHF
|-1.7K
|EURCAD
|1.9K
|AUDCAD
|5.9K
|NZDCAD
|2K
|EURCHF
|5.2K
|EURUSD
|1.3K
|CADCHF
|3.9K
|HK50
|-1.2K
|CADJPY
|2.7K
|XAGUSD
|-854
|EURNZD
|2.1K
|XAUUSD
|-279
|AUDUSD
|2K
|USDJPY
|1.6K
|GBPCAD
|2K
|NZDUSD
|1.5K
|NZDJPY
|1.7K
|USDCAD
|-96
|GBPNZD
|1.9K
|GBPAUD
|1.3K
|EURAUD
|978
|AUDJPY
|1.5K
|NZDCHF
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|GBPJPY
|145
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.00 USD
Худший трейд: -192 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +71.09 USD
Макс. убыток в серии: -538.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 183
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.68 × 25
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
Pepperstone-Edge12
|1.78 × 12235
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live23
|2.08 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-36%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
46
85%
1 598
74%
94%
0.61
-1.22
USD
USD
59%
1:500