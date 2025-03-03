SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Pepper
Lam Yee Tsang

Pepper

Lam Yee Tsang
0 comentários
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -36%
Pepperstone-Edge12
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 598
Negociações com lucro:
1 184 (74.09%)
Negociações com perda:
414 (25.91%)
Melhor negociação:
60.00 USD
Pior negociação:
-192.00 USD
Lucro bruto:
3 045.92 USD (178 175 pips)
Perda bruta:
-4 987.54 USD (151 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (71.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
111.01 USD (33)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
94.11%
Depósito máximo carregado:
75.19%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.74
Negociações longas:
842 (52.69%)
Negociações curtas:
756 (47.31%)
Fator de lucro:
0.61
Valor esperado:
-1.22 USD
Lucro médio:
2.57 USD
Perda média:
-12.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-538.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-538.47 USD (10)
Crescimento mensal:
-37.40%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 090.79 USD
Máximo:
2 608.96 USD (171.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.55% (2 608.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.07% (468.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 245
EURJPY 240
GBPUSD 238
CHFJPY 101
EURGBP 78
USDCHF 68
GBPCHF 66
EURCAD 66
AUDCAD 58
NZDCAD 54
EURCHF 47
EURUSD 42
CADCHF 41
HK50 40
CADJPY 31
XAGUSD 17
EURNZD 14
XAUUSD 14
AUDUSD 13
USDJPY 13
GBPCAD 13
NZDUSD 12
NZDJPY 12
USDCAD 12
GBPNZD 12
GBPAUD 11
EURAUD 11
AUDJPY 10
NZDCHF 9
AUDCHF 9
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD -113
EURJPY 263
GBPUSD -1.9K
CHFJPY -407
EURGBP 68
USDCHF 21
GBPCHF -59
EURCAD -66
AUDCAD 58
NZDCAD 12
EURCHF 104
EURUSD 47
CADCHF 80
HK50 7
CADJPY 28
XAGUSD -350
EURNZD 16
XAUUSD 4
AUDUSD 25
USDJPY 17
GBPCAD 17
NZDUSD 21
NZDJPY 13
USDCAD 27
GBPNZD 12
GBPAUD 14
EURAUD 15
AUDJPY 11
NZDCHF 20
AUDCHF 20
GBPJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -7.1K
EURJPY 17K
GBPUSD -13K
CHFJPY -11K
EURGBP 802
USDCHF 2.2K
GBPCHF -1.7K
EURCAD 1.9K
AUDCAD 5.9K
NZDCAD 2K
EURCHF 5.2K
EURUSD 1.3K
CADCHF 3.9K
HK50 -1.2K
CADJPY 2.7K
XAGUSD -854
EURNZD 2.1K
XAUUSD -279
AUDUSD 2K
USDJPY 1.6K
GBPCAD 2K
NZDUSD 1.5K
NZDJPY 1.7K
USDCAD -96
GBPNZD 1.9K
GBPAUD 1.3K
EURAUD 978
AUDJPY 1.5K
NZDCHF 1.3K
AUDCHF 1.3K
GBPJPY 145
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.00 USD
Pior negociação: -192 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +71.09 USD
Máxima perda consecutiva: -538.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 183
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.68 × 25
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
Pepperstone-Edge12
1.78 × 12235
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.08 × 13
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
35 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 17:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 00:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 268 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 07:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 06:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 18:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.15 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.05 08:43
Share of trading days is too low
2025.03.05 08:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.03 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Pepper
30 USD por mês
-36%
0
0
USD
3.2K
USD
46
85%
1 598
74%
94%
0.61
-1.22
USD
59%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.